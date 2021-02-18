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Как устроен Офис Ирины Венедиктовой
Авторы: Федор Орищук, Любовь Величко
Прокурор от президента. Как устроен Офис Ирины Венедиктовой

Автор: Федор Орищук, Любовь Величко
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители Алексей Симоненко (слева), Игорь Мустеца (справа). Коллаж: Алина Подлесная/Liga.net
Укр

За год в должности генпрокурора Ирина Венедиктова получила власть, которой не было у предшественников – Руслана Рябошапки и Юрия Луценко. Как она ей распорядилась?

За год в должности генпрокурора Ирина Венедиктова получила власть, которой не было у предшественников – Руслана Рябошапки и Юрия Луценко. Как она ей распорядилась?

Сумма исков за коррупционный ущерб увеличилась в 17 раз, выявление коррупции выросло на четверть, осужденных коррупционеров больше на 10%. Статистика, которой в последние месяцы бравирует Ирина Венедиктова, должна говорить об одном: президент Владимир Зеленский не прогадал, предложив ей кресло генпрокурора год назад.

Глава государства, похоже, и правда доволен своим выбором. "Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они закрыли известных "скрутчиков" НДС, которые "скручивали" 20 млрд гривень. Это действительно историческое событие", – так Владимир Зеленский нахваливал генерального прокурора в декабрьском интервью журналу Фокус.

Работа Офиса генпрокурора (ОГП) нравится президенту, а как насчет остальных? Если внимательно присмотреться, то статистика Офиса президента вызовет не меньше вопросов, чем похвал. Например, в 2020 году число переданных в суд обвинительных актов по важной коррупционной статье – получение неправомерной выгоды – упало на 9% по сравнению с 2019 годом.

Отдельный вопрос – к впечатлившему президента "историческому событию". Разоблачение конвертцентра с оборотом в 20 миллиардов гривень скорее напоминает "историю с душком". Как выяснила LIGA.net, расследование этой схемы уменьшения налоговых обязательств – не свежее, как представила генпрокурор, а тянется несколько лет и это даже не главная проблема этого дела.

Если же прислушаться к заявлениям Национального антикоррупционного бюро Украины, то как минимум четыре громких коррупционных дела вообще оказались на грани развала из-за действий Офиса генпрокурора.

LIGA.net поговорила с восьмью действующими и бывшими представителями правоохранительной системы, чтобы разобраться, как на самом деле работает Офис генпрокурора, кто входит в ближнюю орбиту Ирины Венедиктовой и о каких результатах стоит говорить спустя год после ее назначения на должность.
Более 6000 советников и помощников министров, президентов, генпрокуроров, секретарей СНБО, губернаторов и т.д. Именно столько людей работало с 2000 до 2020 гг. в окружении топ-чиновников государства. LIGA.net собрала всех под одной крышей и раскрывает их имена – на сайте LIGA Радників.
Туз в рукаве
В октябре 2020 года Владимир Зеленский в присущей себе манере – то ли шутя, то ли всерьез – поставил ультиматум: либо Ирина Венедиктова показывает результат, шаги в сторону "посадок" коррупционеров, либо уходит с должности генпрокурора.

Генпрокурор не стала искушать судьбу и уже через два дня в комментарии авторам Telegram-канала PavlovskyNews заявила: показатели работы правоохранительной системы выросли вдвое. Позже она неоднократно уточняла успехи: пятикратный рост привлеченных к ответственности депутатов разных уровней, 17-кратное увеличение суммы исков за ущерб от коррупции, восьмикратный рост установленных убытков от коррупционной деятельности и т.д.

Руслан Рябошапка и Юрий Луценко, работавшие генпрокурорами в 2019 году, не ответили на просьбу прокомментировать эту статистику.

Официальные отчеты на сайте Офиса генпрокурора не содержат всех цифр, озвученных генпрокурором. А доступная информация в этих документах указывает, что не все так радужно. Например, в 2020 году в суды были направлены 314 обвинительных актов по статье о неправомерной выгоде служебным лицам и 110 обвинительных актов по статье о злоупотреблении влиянием. В 2019-ом таких актов было больше: 343 и 121 соответственно. В то же время 10%-ный рост осужденных за коррупцию в 2020 году, о чем также упоминала генпрокурор, может указывать на успехи предшественников, расследовавших эти дела.

К концу 2020 года, когда истекал отведенный президентом срок для демонстрации результатов, Венедиктова сообщила о по-настоящему "крупной рыбе" – разоблачении конвертационного центра, через который за год прошло 20 миллиардов гривень. О том, что это действительно много говорит сравнение: согласно отчету временной следственной комиссии Верховной Рады, госбюджет за год теряет только от "скруток" НДС около 30 млрд грн.
Скрутка – схема для уменьшения налогового обязательства по НДС.
Конвертцентр – схема для уменьшения налогового обязательства по НДС и по прибыли.
Масштаб впечатляет, генпрокурор оправдала доверие президента с лихвой? Как посмотреть. Согласно материалам нескольких уголовных производств, которые LIGA.net нашла в судебном реестре, похоже, для главы государства стряхнули пыль со старого расследования.
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna/photos
Со слов генерального прокурора, дело о крупнейшей "скрутке" на 20 млрд грн СБУ Львовской области и местная прокуратура начали в сентябре 2020 года. На самом деле, расследование вокруг этого конвертационного центра и его участников началось намного раньше. Об этом должна была знать и сама Ирина Венедиктова.

Дело в том, что минимум 12 из 61 фирмы этого конвертационного центра уже были в поле зрения других следователей – из Государственного бюро расследований. Согласно судебному реестру, ГБР начало заниматься этим "конвертом" задолго до львовского СБУ – с 7 февраля 2020 года, когда Ирина Венедиктова возглавляла Государственное бюро расследований (в статусе и.о. директора ГБР).

При общей схожести дел заметны лишь два явных отличия – количество участников схемы, а также список организаторов. Так, в расследовании СБУ бенефициарами "конверта" называются два львовских бизнесмена. А в более раннем расследовании ГБР говорилось, что организаторы "конверта" не известны, но есть данные о содействии им львовских налоговиков (подозревался даже бывший начальник ГУ ГФС во Львовской области).

Еще один факт из судебного реестра: некоторые фирмы из "конверта" уже три года фигурируют в ряде других расследований. Например, ООО "Врожай агро" в 2018–2019 годах попадало в поле зрения ГФС Кировоградской и Черкасской областей, а также ГФС Киева – следователи в каждом случае подозревали его в фиктивной деятельности. Иными словами, из года в год разные правоохранительные органы накрывают одни и те же звенья конвертационного центра.

Дело о крупном "конвертационном центре" явно помогло генпрокурору "показать результат" в отведенный президентом срок. Однако предыстория этого расследования не дает ясности, чем закончится громкое разоблачение. Впрочем, под вопросом находится намного больше резонансных дел, успех которых лежит в руках генпрокурора.
СПРАВКА
Полномочия Генпрокуратуры заметно сузились после реформы 2017 года, когда ее лишили функции общего надзора. Ранее прокурор мог инициировать проверки, просто получив информацию через интернет. "Получаю данные, что где-то происходит слив ядовитых веществ в реку. Даю указание экоинспекции предоставить документы по объекту, открываю уголовное дело и расследую", – следователь прокуратуры с двадцатилетним стажем Степан Р. приводит типичный пример того времени. По его словам, люди обращались в органы прокуратуры, как к высшей правоохранительной инстанции – так можно призвать к ответственности любого: хоть начальника ЖЭКа, хоть руководителя Гостаможни. Утратив функцию общего надзора, обновленная прокуратура больше не проводит собственные расследования. На рабочих столах прокуроров остались лишь те уголовные производства, которыми занимается полиция, СБУ, НАБУ и ГБР. Задача 10 000 действующих прокуроров – следить за качеством этих расследований.
Клинч с НАБУ
Спустя пять месяцев после назначения генпрокурором Ирина Венедиктова сконцентрировала в своих руках власть, которой не было у предшественников – Руслана Рябошапки и Юрия Луценко. Это произошло благодаря преждевременной отставке главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Он уволился 21 августа, за три месяца до окончания срока полномочий.
Специализированная антикоррупционная прокуратура надзирает за оперативно-розыскной деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое расследует топ-коррупцию в стране. САП также поддерживает в судах обвинения по делам НАБУ.
От руководителя САП зависит успех дел против подопечных Национального антикоррупционного бюро Украины – судей, народных депутатов, должностных лиц правоохранительных органов, адвокатов. Глава антикоррупционной прокуратуры определяет подследственность по этим делам, назначает или меняет группу прокуроров, подписывает подозрения и ходатайства о проведении обысков или негласных следственных действий.

После увольнения Холодницкого эти функции отошли не его первому заместителю, ставшему и. о. руководителя САП, Максиму Грищуку, а Ирине Венедиктовой.

Почему так – вопрос. По данным LIGA.net, полномочия Грищука и при Холодницком были ограниченными. Их рамки обуславливает уровень доступа к Единому реестру досудебных расследований (физически – это флешка с электронным ключом). У Грищука и раньше, и сейчас уровень доступа соответствовал рядовому прокурору, а не руководителю органа прокуратуры.

Полномочия Холодницкого в руках Венедиктовой повлияли на работу антикоррупционного бюро. В среднем НАБУ открывает 100 уголовных производств в месяц. На условиях анонимности собеседник из бюро рассказывает, что во времена Холодницкого на назначение группы процессуальных руководителей в каждом из них уходило два-три дня. У Венедиктовой другие временные рамки: открытия уголовного производства теперь в среднем приходится ждать от недели до месяца.

Сроки – не самая большая проблема. Согласно заявлениям НАБУ, опубликованным на сайте правоохранительного органа, а также со слов собеседника из бюро, Офис генпрокурора "срывает" минимум четыре громких расследования НАБУ. В их числе:
Дело об убытках государству от тарифов на электроэнергию по формуле "Роттердам+". Ущерб за весь срок действия формулы составил 39 млрд грн;
Дело о даче взятки, к которой, по утверждению НАБУ, причастен замруководителя Офиса президента Олег Татаров;
Дело о растрате 1,2 млрд грн стабкредита, выданного ВиЭйБи Банку бизнесмена Олега Бахматюка;
Дело судей Окружного административного суда Киева. Согласно фабуле расследования, пятерых судей и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) подозревают в захвате власти, попытках установить контроль над ВККС и Высшим советом правосудия.

Вот немного деталей.
Дело Татарова
Дело Роттердам+
Дело ОАСК
Дело ВиЭйБи Банка и Бахматюка
Дело Татарова
НАБУ расследует ущерб на 81 млн грн в результате махинаций вокруг строительства жилья для Нацгвардии компанией Укрбуд. В результате аферы Нацгвардия получила квартиры не в центре города, а на окраине, обмен был финансово неравноценным. Избежать ответственности причастным стало возможным благодаря поддельной экспертизе из МВД. По версии НАБУ, замруководителя Офиса президента Олег Татаров (на момент преступления – юрист Укрбуда), содействовал совладельцу Укрбуда (Максиму Микитасю) в даче взятки эксперту министерства за фиктивный документ.

Роль Офиса генпрокурора. 2 декабря 2020 года НАБУ и САП готовились сообщить Татарову о подозрении по этому делу. Но накануне вечером (а именно – в 23:42) генпрокурор Ирина Венедиктова изменила группу прокуроров, лишив следствие такой возможности. Через две недели Печерский суд Киева и вовсе обязал забрать дело у антикоррупционного бюро. Такие решения может выносить лишь Высший антикоррупционный суд (ВАКС), но замгенпрокурора Алексей Симоненко выполнил предписание суда, передав расследование в СБУ. Дело застопорилось, поскольку основная часть материалов осталась в НАБУ. Бюро просило вернуть расследование, но вместо этого Офис генпрокурора накануне переквалифицировал преступление, создав формальные основания забрать дело у детективов.
Дело Роттердам+
Формула "Роттердам+", которая с 2016 до 2019 года определяла тарифы на электроэнергию, искусственно завышала цены, уверены в НАБУ. Расследование началось в 2017 году. Фигуранты дела, в том числе экс-руководитель НКРЭУ, подозреваются в ущербе 39 млрд грн.

Роль Офиса генпрокурора. Расследование длилось до 27 августа 2020 года, пока его не закрыл руководитель группы прокуроров Виталий Пономаренко. Он сослался на экспертизу СБУ, якобы указывающую "на отсутствие убытков". Это не так. "Было две экспертизы СБУ. Первая – показала убытки на 18,87 млрд гривень за период 2016 – 2017 годов. Вторая экспертиза проводилась за весь срок действия формулы (2016–2019 годы) и она не ответила на вопрос об убытках", – говорит источник в НАБУ. В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело, но в январе прокурор Пономаренко вновь закрыл расследование. Основная проблема в этом кейсе заключается в том, что Венедиктова отказывается менять руководителя группы прокуроров, говорит собеседник LIGA.net.
Дело Окружного административного суда Киева
В основу расследования легли записи разговоров с участием главы ОАСК Павла Вовка. Из них следует, что судьи влияли на кадровые назначения ВККС и выносили заказные решения в пользу политиков и бизнеса. В НАБУ подозревают причастных в захвате власти, попытках установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей и ВСП.

Роль Офиса генпрокурора. В июле, накануне вручения подозрений фигурантам расследования, Ирина Венедиктова своим решением распустила группу прокуроров, которой руководил замгенпрокурора Андрей Любович. "Одновременно Любовичу заблокировали флешку с доступом к Единому реестру досудебных расследований. А также, по слухам, на один день заблокировали даже пропуск на работу", – рассказывает знакомый с ходом этого расследования сотрудник одного из правоохранительных органов.
Дело ВиЭйБи Банка и Бахматюка
НАБУ подозревает бывшего бенефициара ВиЭйБИ Банка Олега Бахматюка и еще девять лиц в растрате 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

Роль Офиса генпрокурора. НАБУ уже дважды просило Офис генпрокурора запросить экстрадицию из Австрии Олега Бахматюка. Каждый раз детективам отказывали. По словам собеседника в НАБУ, проблемы создает руководитель департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Дмитрий Литкевич. Последний отказ НАБУ получило четыре месяца назад, с тех пор дело не движется. Литкевич не самостоятельный игрок, поскольку позицию департамента международно-правового сотрудничества согласовывает Ирина Венедиктова.
Как видно, не все проблемы антикоррупционного бюро в Офисе генпрокурора создает лично генпрокурор. Один из примеров – закрытие дела "Роттердам+". Оно произошло через неделю после досрочной отставки Холодницкого, и это совпадение может быть не случайным. По версии, которую Liga.net услышала от двух собеседников, знакомых с ходом расследования дела, не исключено, что Холодницкий поспешил уйти, чтобы не записывать в свой актив такой скандал. Вместо него это сделал (закрыл расследование по "Роттердам+") Виталий Пономаренко, прокурор САП. Пономаренко не входит в орбиту Венедиктовой, в то же время с Холодницким его связывают доверительные, дружеские отношения. Последний даже пытался назначить Пономаренко и. о. заместителя руководителя САП (но в этом ему отказал тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка).

Кажется, что команда Венедиктовой не похожа на монолит. Как она устроена?
Команда генерального прокурора
Команда генпрокурора
Через месяц после назначения Венедиктова делилась, что буквально воюет за свою независимость. По ее словам, депутаты пишут, звонят, приходят в приемную, несмотря на карантин: "Офис президента наиболее достойно себя ведет и меня не трогает".

Так ли это? Ирина Венедиктова позже публично признавала, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак давал рекомендации о назначении заместителей генпрокурора. Косвенно, о влиянии Ермака на прокуратуру может говорить назначение его бывшего советника Олега Кипера главой Киевской прокуратуры. Назначение произошло даже вопреки тому, что тот был ранее люстрирован.

LIGA.net просила Ирину Венедиктову прокомментировать подбор команды, безуспешно.

В Офисе Венедиктовой можно заметить не только тень Банковой. Со слов источника LIGA.net, в назначении заместителем генпрокурора Игоря Мустеца (бывший первый зампрокурора Черновицкой области) был заинтересован бизнесмен Илья Павлюк.

Упомянутый выше замгенпрокурора Алексей Симоненко, передавший дело Татарова из НАБУ в СБУ, работал первым заместителем начальника Главного следственного управления СБУ, когда службой руководил Валерий Хорошковский. Тесная связь с Хорошковским у Симоненко сохранилась до сих пор, добавляет собеседник из прокуратуры.

На фоне этой мозаики Ирина Венедиктова все же сумела построить собственную вертикаль в ОГП. Среди заместителей, которые на нее ориентируются, можно выделить Максима Якубовского (занимается возрождением военной прокуратуры).

"Прокурор стал марионеткой"

Откровенный разговор с действующим сотрудником Офиса генпрокурора, который более 20 лет работает в центральном аппарате Генеральной прокуратуры.
Интервью
Фото: depositphotos.com

Откровенный разговор с действующим сотрудником Офиса генпрокурора, который более 20 лет работает в центральном аппарате Генеральной прокуратуры. На условиях анонимности полковник, старший советник юстиции согласился рассказать LIGA.net, как на самом деле устроена прокуратура и что происходит за кулисами Офиса генпрокурора.

Началось все с Виктора Пшонки...

Ранее был какой-то паритет. У нас в отделе была (представлена) вся Украина: прокуроры из Николаева, Херсона, Харькова, Запорожья. А сейчас, например, доминируют харьковские и "западенцы". Каждый генпрокурор стал подтягивать своих. Началось это с (Виктора) Пшонки. Хотя он не ломал аппарат сильно, а на области назначал молодых ребят. С тех пор и началось: приходит президент и своих начинает тянуть. Ставят своих, чтобы были послушными. Прокурор стал марионеткой. Он майором должен быть, но за полгода становится полковником, еще через полтора года – генерал-лейтенантом. Потому что он – человек президента.

(Юрий) Луценко завел своих милиционеров (в штат Генпрокуратуры), с которыми ранее работал в МВД. Например, Владимир Бедрикивский работал заместителем министра и начальником УБОПа. А вот действующих на тот момент прокуроров ГПУ перевели на уровень ниже – заместителями, первыми заместителями. Хотя за борт не выкинули, костяк прокуратуры (Юрий Луценко) не трогал. Менял тех, кого приказывал поставить Порошенко. Винницкие пришли к власти – их поставили в области и в Генпрокуратуру. Потом – также и выбросили.

Закрытие дел

Во времена Юрия Луценко первым замгенпрокурора работал Дмитрий Сторожук, который активно закрывал дела. Когда Юрию Луценко жаловались на Сторожука, то он отвечал: "Вы хотите меня поссорить со "Свободой"?!" Закрывали все внутренние расследования по нему.

Для "решения вопросов", например закрытия производств, на них писали: "ничего сложного нет" и отправляли в область (областную прокуратуру. - Ред.). Там это дело и умирало из-за отсутствия доказательств. Если бы иметь статистику по количеству производств, которые ушли из ГПУ в регионы, и знать, что с ними случилось потом, было бы очень показательно. Это – поле для расследования.

Когда руководили профессиональные генпрокуроры, тайком отправить дело в область было невозможно. А сейчас заместитель генпрокурора может договориться с руководителем департамента и так сделать. А ты попробуй Пшонку обмануть... Сразу помощники проверяли, докладные писали. И он мог спросить: "А почему это дело в область пошло?!".

Если (Ирина) Венедиктова никогда в руках не держала уголовного производства, не ходила на обыски, не выступала в суде, как она может давать оценку жалобе на работу какого-то прокурора? Как ты можешь какие-то приказы подписывать и кого-то, скажем, наказать, если ты в совершенстве не знаешь процедуры?! Это проблема нашей власти: назначают генпрокурорами людей, которые не имеют никакого отношения к надзору за следствием. Генпрокурор должен разбираться в уголовном праве. Должен быть выше на голову своих заместителей.

"Постановление об отмене постановления об отмене постановления об отмене постановления о прекращении уголовного производства" – это был целый мем в юридических кругах, именно такой формулировкой Венидиктова своим постановлением отменила постановление Касько (Виталий Каско, бывший заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки. – Ред.). Это ярко иллюстрирует непонимание уголовного процесса. Так никогда не пишут. Пишут "Постановление о закрытии уголовного производства".

О статистике
Прокуроры жалуются: "У меня 300 производств...». Сколько?! Если разобраться, половину из них в течение десяти дней можно закрыть из-за отсутствия состава преступления. Из всего массива уголовных производств – лишь процентов тридцать могут дойти до суда. Остальные – макулатура.

В то же время, дело еще до суда не дошло, а уже собирают пресс-конференцию, приглашают президента, всем раскрывают тайну следствия... А потом это дело трещит по швам. Профессиональный прокурор не допустил бы раскрытия тайны следствия.

"Иногда, чтобы дело умерло, не надо ничего делать"
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Процедура подписания документов в генпрокуратуре достаточно сложная – нужно поставить подписи у начальника отдела, начальника управления, замначальника департамента, начальника департамента, а тот несет генпрокурору. Но генпрокурору несут через советника генпрокурора или помощника – прокурора отдела обеспечения деятельности генпрокурора. Ключ от Единого реестра досудебных расследований (электронная база для сбора, хранения, учета данных об уголовных правонарушениях и ходе досудебного расследования. – Ред.) находится на флешке. Есть помощник, который зайдет в ЕРДР и назначит прокуроров в уголовном производстве, Венедиктова это своими руками не делает.

Вся жизнь прокуратуры – это ЕРДР. Чтобы зайти в реестр, надо воспользоваться ключом, флешка выдается каждому прокурору. У генпрокурора есть флешка, которая открывает доступ к любому делу. Обычный процессуальный руководитель видит только свои производства. Начальник отдела видит все дела отдела, начальник департамента – дела департамента.

В инструкции написано, что флешку нужно хранить в сейфе, но ее носят с собой и даже берут в командировку. Потерял флешку – получишь выговор, останешься без премии. На ней нельзя ничего хранить, но и это правило часто нарушают: процессуальный руководитель использует ее для хранения рабочих документов.

Генпрокурор – самый влиятельный человек в уголовном процессе. Он может передать производство из одного органа в другой; заменить прокуроров, которые будут влиять на расследование; может менять подследственность. Вправе закрывать производство. Здесь есть возможности для злоупотреблений. Если отправить мощное экономическое дело в какой-то отдаленный район Ивано-Франковской области, то его там не потянут ни следователи, ни процессуальные руководители. Иногда, чтобы дело умерло, не надо ничего делать. Также можно объединить его с многоэпизодным делом. И этот эпизод потеряется среди тысячи других эпизодов.

Легко играть в свою игру за спиной генерального прокурора?

За спиной генерального прокурора, у которого нет опыта работы в прокуратуре, нетрудно. Например, расследуется дело об искусственном банкротстве банка, из которого массово выводили средства. Сотрудники банка договариваются со следователем полиции. Ясно, что без руководства Офиса генпрокурора такое дело не закроешь. Как это решить? Найти правильные аргументы. Все материалы, которые идут к генпрокурору, перед этим вычитываются помощниками. Они пишут справку для генерального прокурора о производстве и о том, что сделали или чего не сделали следователи. Полнота и объективность справки зависит от этих помощников...

Чтобы увидеть, что дело продали, надо просто посмотреть на динамику его расследования. Вносятся данные в ЕРДР, проводятся массовые следственные действия, обыски, задержания, аресты... А потом полгода не происходит ни одного следственного действия. Если динамика упала, значит, что-то произошло.
Вместе с тем, контроль за ходом расследований в большей мере идет не через заместителей генпрокурора, а через начальников департаментов. Ключевые департаменты в ОГП – те, что ведут надзор за расследованиями преступлений в Нацполиции, СБУ, ГБР и пограничной службе.

"Каждый начальник департамента – это очень влиятельный человек, хотя по должности они и ниже заместителя генпрокурора", – поясняет Александр, прокурор Офиса генпрокурора из Департамента надзора за соблюдением законов Нацполицией и органами, ведущими борьбу с оргпреступностью. По его словам, у заместителя генпрокурора больше административных функций, а начальники департаментов стоят ближе к следователям: они заслушивают производства, владеют большей информацией по расследованиям.

Кого назначила на эти посты Ирина Венедиктова?

Департамент, надзирающий за производствами ГБР, возглавил земляк Ирины Венедиктов Александр Панов, прежде работавший замначальника по следствию в прокуратуре Харьковской области.
Земляк Ирины Венедиктовой Александр Панов стремительно поднялся по карьерной лестнице. Фото: пресc-служба прокуратуры Кировоградской области
Следит за порядком внутри Офиса генпрокурора и его структурных подразделений также выходец из Харькова – Андрей Яковлев, возглавлявший ранее Харьковскую местную прокуратуру №6. Он стал руководителем Генеральной инспекции Офиса генпрокурора (в ее структуре есть отдел внутренней безопасности).

Стремительно поднялся в карьере и новоназначенный руководитель Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Ян Стелюк. До этого он был начальником отдела в киевской прокуратуре. Рекомендацию ему мог дать первый замгенпрокурора Роман Говда, возглавлявший в 2016-2019 годах прокуратуру Киева.

Вакантной до сих пор остается должность начальника Департамента надзора за соблюдением законов Нацполицией и органами, ведущими борьбу с оргпреступностью.

"Начальник этого департамента – всегда человек генпрокурора. При Луценко, например, таким был Владимир Бедрикивский, – говорит сотрудник аппарата ОГП, подполковник Александр. – Это департамент, занимающийся основной работой, наиболее распространенными преступлениями. У него столько полномочий…де-факто, это второй генпрокурор".

Согласно ответу для LIGA.net, в ОГП отсутствуют должности помощников и консультантов генпрокурора и заместителей генпрокурора. На деле такой штат сотрудников существует, но под другим названием – Департамент документального обеспечения Офиса генерального прокурора. "Когда должности помощников генпрокурора и его заместителей отменили, появился этот департамент, а его сотрудники начали выполнять функции помощников", – рассказывает прокурор Офиса генпрокурора Сергей.

Функции Департамента документального обеспечения ОГП почти полностью дублируют полномочия патронатной службы: подготовка материалов для рассмотрения на совещаниях, проектов распоряжений, ведения делопроизводства в приемных руководства. Сотрудники этого департамента имеют доступ также к документам с грифами "Для служебного пользования", "Секретно" и "Совершенно секретно".

"Следователи и прокуроры постоянно сталкиваются с этим департаментом, – поясняет собеседник LIGA.net в прокуратуре. – Если ты готовишь документ на подпись для генпрокурора, то подаешь его через этот департамент. Он не осуществляет процессуальных функций, но через него происходят все согласования. В департаменте, например, есть отдел, который готовит аналитику для генпрокурора, в другом отделе вычитывают документы, попадающие генпрокурору на стол".

Руководителем такой структуры должен быть доверенный человек. Во времена Юрия Луценко начальником Департамента обеспечения деятельности руководства (прежнее название) был Олег Садыкин (был помощником Юрия Луценко, когда последний работал народным депутатом).
Олег Садыкин (крайний слева) на совещании. Фото: nikvesti.com
Через месяц после прихода в Офис генпрокурора Ирина Венедиктова назначила на это место нового руководителя – Олега Капитулу. Он здесь человек не новый: с 2015 года работал заместителем начальника управления в составе этого департамента. Через два года – заместителем начальника департамента. А в 2019-м назначен зампрокурора Львовской области.

Зарплата руководства Департамента обеспечения деятельности генпрокурора*

Советники генпрокурора
Официально должность советника появилась в ОГП недавно. Ранее у генпрокуроров были лишь помощники. Например, у Виктора Пшонки и Виктора Яремы одновременно были три помощника. У Виктора Шокина – лишь один.

В январе 2020 года генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании патронатной службы, и теперь у генпрокурора официально есть советники, которых он берет на работу без конкурсов.

Советники помогают совершенствовать работу прокуроров, взаимодействовать с госорганами, общественным сектором и журналистами. Также в их обязанностях – составлять графики встреч, совещаний, публичных мероприятий, поездок.

За неполный год у Венедиктовой в этом статусе успели побывать 21 человек, шестеро из которых до сих пор в команде. Генпрокурор не стала комментировать LIGA.net свою кадровую политику.

Советники генпрокурора Ирины Венедиктовой

Руководит патронатной службой человек с опытом – Олег Макарчук. Ранее он совмещал работу начальника управления в Национальной академии прокуратуры и начальника оргобеспечения ГПУ. Сейчас прокурор занимается тем же – администрирует и организует рабочий график генпрокурора.

Первой статус штатного советника получила Виктория Ференс, активистка общественной организации Социал-демократическая платформа. Ранее девушка работала в Департаменте экономики Каменец-Подольского горсовета, а потом – в отделе документооборота ГБР.
Фото: Facebook Виктории Ференс
Еще один советник – адвокат Алексей Безрядин, в прошлом – работал помощником судьи по уголовным делам и заместителем начальника юстиции в Черновицкой области. Три года назад он претендовал на должность судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области, а затем – на место начальника Западного межрегионального управления Минюста. И там, и там – безуспешно.
Скриншот из видео собеседования Алексея Безрядина
Побыв советником генпрокурора, Безрядин наконец получил должность. Указ о назначении его судьей президент подписал в августе 2020 года.

Среди других советников Венедиктовой есть и люди творческих профессий. Так, в апреле 2020 года эту ​​должность получил Руслан Мусат, режиссер монтажа Нового канала.
Сначала советником Ирины Венедиктовой был режиссер монтажа Руслан Мусат. Фото: Facebook.com/ruslan.musat
... а потом – оператор Роман Тимошевский. Фото: Facebook.com/air.tymoshevskyi
В июне Мусат уволился, но на смену ему генпрокурор взяла оператора телеканала 1+1 Романа Тимошевского.

Ни Мусат, ни Тимошевский не ответили на письменные вопросы о том, чем именно они помогали Ирине Венедиктовой в статусе советников.

Хотя и без комментариев не сложно догадаться, что видеооператоры нужны для фиксации важных событий, а также для создания "красивой картинки". С красивыми цифрами, как видно из отчетов генпрокурора, она и сама справляется.
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Дата: 18.02.2021
Инфографика: Алина Подлесная

Верстка: Анна Андреєва


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