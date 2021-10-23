Официально Россия не была стороной конфликта. И не могла быть. Согласно конвенции ЮНЕСКО от 14 ноября 1970 года, предметы культурного наследия принадлежат суверенному государству. В данном случае – Украине. Крым, понятно, суверенным государством не является. А его аннексию ни ЕС, ни, в частности, Нидерланды не признали.

Схема, с помощью которой российская сторона пыталась вывести золотую коллекцию из украинского музейного фонда, напоминает тщательно продуманное шулерство. Иск о возвращении артефактов в оккупированный к тому моменту Крым в суд Амстердама подали подставные лица – крымские музейщики, представившиеся украинскими юридическими лицами.

"Музеи Крыма" вели (и продолжают вести) двойную игру. С одной стороны, они перерегистрировались в качестве российских юрлиц, с другой – сохранили документы (а также реквизиты, коды и печати) украинских учреждений.

Пытаясь реконструировать основные этапы процесса, мы посетили юридическую компанию "Сергей Козьяков и Партнеры". Одну из комнат в этом офисе можно считать исторической: когда начался карантин, именно в ней украинские юристы выходили на связь с Амстердамом онлайн.

Сегодня в офисе АО "Сергей Козьяков и Партнеры" партнер Андрей Карнаухов и адвокат Андрей Пилипенко расположились на тех же местах и вспоминают, как украинской стороне пришлось доказывать, что "украинские крымские музеи" - не те, за кого себя выдают.