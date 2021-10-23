Ихтамнеты в Амстердаме. Как Украина боролась
с Россией за скифское золото
Автор: Дмитрий Фионик
Фото и видео: Анна Чуданова
Автор: Дмитрий Фионик
Фото и видео: Анна Чуданова
Скифское золото вернется в Украину. 26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение передать коллекцию "Крым. Золотой остров в Черном море" музейному фонду Украины. В 2013 году выставка с таким названием, в которую вошли предметы из киевского Музея драгоценностей Украины и четырех крымских музеев, проходила в Европе. Вначале в Бонне, затем в Амстердаме - в университетском музее имени Алларда Пирсона.
Окончание амстердамской выставки совпало с аннексией Крыма. Музей Алларда Пирсона оказался перед дилеммой: кому отдавать "скифское золото" - Киеву или российским "представителям крымских музеев"? Когда решение будет выполнено – неизвестно. У россиян сохраняется право подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. За хранение коллекции Украине уже пришлось заплатить 122 000 евро.
Скифское золото вернется в Украину. 26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение передать коллекцию "Крым. Золотой остров в Черном море" музейному фонду Украины. В 2013 году выставка с таким названием, в которую вошли предметы из киевского Музея драгоценностей Украины и четырех крымских музеев, проходила в Европе. Вначале в Бонне, затем в Амстердаме - в университетском музее имени Алларда Пирсона.
Окончание амстердамской выставки совпало с аннексией Крыма. Музей Алларда Пирсона оказался перед дилеммой: кому отдавать "скифское золото" - Киеву или российским "представителям крымских музеев"? Когда решение будет выполнено – неизвестно. У россиян сохраняется право подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. За хранение коллекции Украине уже пришлось заплатить 122 000 евро.
"Многие предметы – единственные в мире. Если представить, что они попадут на аукцион, то их оценочная стоимость может стать начальной ценой.
За сколько их продадут в итоге – не знает никто",
– объясняет Людмила Строкова.
"Многие предметы – единственные в мире. Если представить, что они попадут на аукцион, то их оценочная стоимость может стать начальной ценой.
За сколько их продадут в итоге – не знает никто",
– объясняет Людмила Строкова.
Новый фронт
Начало борьбы за крымскую коллекцию совпало с военной агрессией России в Крыму и на Донбассе. По сути, был открыт еще один фронт. "Первые тревожные звоночки прозвучали весной 2014 года, когда крымские музеи перестали выходить на связь", – вспоминает экс-заместитель министра культуры Светлана Фоменко, курировавшая в то время международное культурное сотрудничество.
Реакция была довольно быстрая – 13 мая 2014-го министр культуры Евгений Нищук подписал приказ №292 "О передаче музейных предметов Национальному музею истории Украины". Согласно документу, все находящиеся на амстердамской выставке экспонаты должны быть переданы в Киев "до стабилизации политической ситуации в Автономной Республике Крым".
Атака псевдоукраинцев
Официально Россия не была стороной конфликта. И не могла быть. Согласно конвенции ЮНЕСКО от 14 ноября 1970 года, предметы культурного наследия принадлежат суверенному государству. В данном случае – Украине. Крым, понятно, суверенным государством не является. А его аннексию ни ЕС, ни, в частности, Нидерланды не признали.
Схема, с помощью которой российская сторона пыталась вывести золотую коллекцию из украинского музейного фонда, напоминает тщательно продуманное шулерство. Иск о возвращении артефактов в оккупированный к тому моменту Крым в суд Амстердама подали подставные лица – крымские музейщики, представившиеся украинскими юридическими лицами.
"Музеи Крыма" вели (и продолжают вести) двойную игру. С одной стороны, они перерегистрировались в качестве российских юрлиц, с другой – сохранили документы (а также реквизиты, коды и печати) украинских учреждений.
Пытаясь реконструировать основные этапы процесса, мы посетили юридическую компанию "Сергей Козьяков и Партнеры". Одну из комнат в этом офисе можно считать исторической: когда начался карантин, именно в ней украинские юристы выходили на связь с Амстердамом онлайн.
Сегодня в офисе АО "Сергей Козьяков и Партнеры" партнер Андрей Карнаухов и адвокат Андрей Пилипенко расположились на тех же местах и вспоминают, как украинской стороне пришлось доказывать, что "украинские крымские музеи" - не те, за кого себя выдают.
– Нами были собраны доказательства того, что по тем адресам, где были зарегистрированы украинские музеи в Крыму, уже зарегистрированы юрлица по российскому законодательству, – говорит Андрей Карнаухов.
– Нами были собраны доказательства того, что по тем адресам, где были зарегистрированы украинские музеи в Крыму, уже зарегистрированы юрлица по российскому законодательству, – говорит Андрей Карнаухов.
– Мы показали билеты этих учреждений, на которых четко видны реквизиты российских лиц...
Андрей Пилипенко добавляет:
– Нашлись внутренние приказы о передаче имущества "украинских крымских музеев" на баланс российских.
Украинское наследство
Семилетняя судебная война между Россией и Украиной шла, повторим, не за золото. А за фантастических масштабов историческое наследие. Как выразился в беседе с нами генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук, "скифские артефакты - одна из визиток Украины". Чтобы понять, почему так сложилось, имеет смысл отмотать историю страны на 2700 лет назад.
Карта Змиевых Валов
опубликована в статье Змиевы Валы
в журнале “Знання та праця”, 1969 г.
"В этот период Украину можно сравнить с аэродинамической трубой Европы, так много народов через нее пролетело", – говорит Федор Андрощук.
Голоса предков
Заведующий отдела полевых исследований Института археологии НАН Украины Юрий Болтрик достает с полки толстый каталог выставки "Крым. Золотой остров в черном море". И пока хозяин кабинета перечисляет выдающихся археологов, нашедших тот или иной артефакт, мы смотрим картинки.
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