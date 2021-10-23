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Ихтамнеты в Амстердаме

Как Украина боролась с Россией
за скифское золото
истории

Ихтамнеты в Амстердаме. Как Украина боролась

с Россией за скифское золото

Виктор Васнецов, "Бой скифов со славянами", 1861 год

Автор: Дмитрий Фионик

Фото и видео: Анна ﻿Чуданова

Виктор Васнецов, "Бой скифов со славянами", 1861 год

Автор: Дмитрий Фионик

Фото и видео: Анна ﻿Чуданова

Скифское золото вернется в Украину. 26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение передать коллекцию "Крым. Золотой остров в Черном море" музейному фонду Украины. В 2013 году выставка с таким названием, в которую вошли предметы из киевского Музея драгоценностей Украины и четырех крымских музеев, проходила в Европе. Вначале в Бонне, затем в Амстердаме - в университетском музее имени Алларда Пирсона.


Окончание амстердамской выставки совпало с аннексией Крыма. Музей Алларда Пирсона оказался перед дилеммой: кому отдавать "скифское золото" - Киеву или российским "представителям крымских музеев"? Когда решение будет выполнено – неизвестно. У россиян сохраняется право подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. За хранение коллекции Украине уже пришлось заплатить 122 000 евро.

Скифское золото вернется в Украину. 26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение передать коллекцию "Крым. Золотой остров в Черном море" музейному фонду Украины. В 2013 году выставка с таким названием, в которую вошли предметы из киевского Музея драгоценностей Украины и четырех крымских музеев, проходила в Европе. Вначале в Бонне, затем в Амстердаме - в университетском музее имени Алларда Пирсона.


Окончание амстердамской выставки совпало с аннексией Крыма. Музей Алларда Пирсона оказался перед дилеммой: кому отдавать "скифское золото" - Киеву или российским "представителям крымских музеев"? Когда решение будет выполнено – неизвестно. У россиян сохраняется право подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. За хранение коллекции Украине уже пришлось заплатить 122 000 евро.

Часть коллекции Киеву удалось вывезти из Амстердама осенью 2014 года. Речь идет о 19-ти предметах из Музея драгоценностей Украины (находится на территории Киево-Печерской Лавры), страховой стоимостью 10,5 млн евро.

Часть коллекции Киеву удалось вывезти из Амстердама осенью 2014 года. Речь идет о 19-ти предметах из Музея драгоценностей Украины (находится на территории Киево-Печерской Лавры), страховой стоимостью 10,5 млн евро.

Фрагмент выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" в Амстердаме
Фото: Bart Maat/EPA
Остальные 546 предметов остаются (по-прежнему хранятся) в Нидерландах. Экспонаты охватывают тысячелетний период истории и относятся к культурам древних народов, населявших Крым: скифам, сарматам, готам, гуннам, грекам. Эти ценности были найдены в разное время на территории полуострова. Есть в коллекции находки дореволюционного периода, есть совсем недавние. Но в большинстве своем эти артефакты были обнаружены украинскими археологами на средства Академии наук УССР. 

Изначальная страховая цена "крымских экспонатов" 1,4 млн евро. Все опрошенные нами эксперты уверены, что их оценочная стоимость могла быть в свое время занижена крымскими музеями с целью оптимизации логистических издержек. В частности, Людмила Строкова, заведовавшая Музеем исторических драгоценностей в 2004-16 годах, отмечает, что в отчете о безопасности Музея Алларда Пирсона, где, напомним, хранятся данные ценности, фигурирует сумма в 10 млн евро.
Остальные 546 предметов остаются (по-прежнему хранятся) в Нидерландах. Экспонаты охватывают тысячелетний период истории и относятся к культурам древних народов, населявших Крым: скифам, сарматам, готам, гуннам, грекам. Эти ценности были найдены в разное время на территории полуострова. Есть в коллекции находки дореволюционного периода, есть совсем недавние. Но в большинстве своем эти артефакты были обнаружены украинскими археологами на средства Академии наук УССР. 

Изначальная страховая цена "крымских экспонатов" 1,4 млн евро. Все опрошенные нами эксперты уверены, что их оценочная стоимость могла быть в свое время занижена крымскими музеями с целью оптимизации логистических издержек.
В частности, Людмила Строкова,
заведовавшая Музеем исторических
драгоценностей в 2004-16 годах, отмечает, что в отчете о безопасности Музея Алларда Пирсона, где, напомним, хранятся данные ценности, фигурирует сумма в 10 млн евро.

"Многие предметы – единственные в мире. Если представить, что они попадут на аукцион, то их оценочная стоимость может стать начальной ценой.

За сколько их продадут в итоге – не знает никто",

﻿– объясняет Людмила Строкова.

"Многие предметы – единственные в мире. Если представить, что они попадут на аукцион, то их оценочная стоимость может стать начальной ценой.

За сколько их продадут в итоге – не знает никто",

﻿– объясняет Людмила Строкова.

Не все экспонаты золотые. На фото: скифская змееногая богиня (она же Дева Прорастающая) из известняка и деревянная мебель – римский импорт скифов

Сколько бы ни стоила крымская коллекция, спор между Россией и Украиной – не о деньгах. А о праве на историческое наследие.

Новый фронт

Начало борьбы за крымскую коллекцию совпало с военной агрессией России в Крыму и на Донбассе. По сути, был открыт еще один фронт. "Первые тревожные звоночки прозвучали весной 2014 года, когда крымские музеи перестали выходить на связь", – вспоминает экс-заместитель министра культуры Светлана Фоменко, курировавшая в то время международное культурное сотрудничество.


Реакция была довольно быстрая – 13 мая 2014-го министр культуры Евгений Нищук подписал приказ №292 "О передаче музейных предметов Национальному музею истории Украины". Согласно документу, все находящиеся на амстердамской выставке экспонаты должны быть переданы в Киев "до стабилизации политической ситуации в Автономной Республике Крым".

Приказ, конечно же, выполнен не был, но свою роль в последующем судебном процессе сыграл. Позднее в Киеве была создана межведомственная рабочая группа из представителей МИДа, Минюста, Минкульта и Генпрокуратуры. Эту группу можно назвать штабом оперативного реагирования.

Когда стало известно, что "представители крымских музеев" подали в суд Амстердама иск в отношении музея Алларда Пирсона с требованием вернуть им экспонаты, Украина подала встречный иск.

Минюст принял решение привлечь квалифицированных юристов, в результате чего была нанята команда, которая состояла из голландских адвокатов фирмы Bergh Stoop & Sanders N.V и украинских юристов из АО "АФ "Сергей Козьяков и Партнеры".
Интересы"крымских музейщиков в суде представляла одна из самых дорогих юридических компаний Нидерландов - Houthoff, а в первой инстанции - адвокат Михель Ван Лювен. "Опыт и профессиональный уровень подготовки оппонентов нельзя было недооценивать", - признает партнер юридической компании "Сергей Козьяков и Партнеры" Андрей Карнаухов.

Нет сомнений, что бюджет россиян предполагал расходы и на информационное сопровождение процесса. И, возможно, не только информационное. "Мы как-то сразу ощутили, что находимся в недружелюбном пространстве, - описывает свои впечатления от первых заседаний Светлана Фоменко. - Почему-то накануне суда у нас перестали работать ноутбуки и мобильные телефоны, вокруг было много российской прессы и якобы независимых журналистов, задававших вопросы вроде: "Вам нужны трофеи в войне с Россией?"

Атака псевдоукраинцев

Официально Россия не была стороной конфликта. И не могла быть. Согласно конвенции ЮНЕСКО от 14 ноября 1970 года, предметы культурного наследия принадлежат суверенному государству. В данном случае – Украине. Крым, понятно, суверенным государством не является. А его аннексию ни ЕС, ни, в частности, Нидерланды не признали.


Схема, с помощью которой российская сторона пыталась вывести золотую коллекцию из украинского музейного фонда, напоминает тщательно продуманное шулерство. Иск о возвращении артефактов в оккупированный к тому моменту Крым в суд Амстердама подали подставные лица – крымские музейщики, представившиеся украинскими юридическими лицами.


"Музеи Крыма" вели (и продолжают вести) двойную игру. С одной стороны, они перерегистрировались в качестве российских юрлиц, с другой – сохранили документы (а также реквизиты, коды и печати) украинских учреждений.


Пытаясь реконструировать основные этапы процесса, мы посетили юридическую компанию "Сергей Козьяков и Партнеры". Одну из комнат в этом офисе можно считать исторической: когда начался карантин, именно в ней украинские юристы выходили на связь с Амстердамом онлайн.


Сегодня в офисе АО "Сергей Козьяков и Партнеры" партнер Андрей Карнаухов и адвокат Андрей Пилипенко расположились на тех же местах и вспоминают, как украинской стороне пришлось доказывать, что "украинские крымские музеи" - не те, за кого себя выдают.

Сам факт того, что суд Амстердама принял "крымский иск" к рас-смотрению удивил украинских юристов и чиновников.
Дело не только в конвенции ЮНЕСКО. Как объясняет Андрей Карнаухов, в контракте, на основании которого коллекция была отправлена в путешествие по Европе, было четко прописано то, где должны решаться подобные споры. Так вот, решаться они должны в Киеве, в Международном коммерческом арбитражном суде при торгово-промышленной палате Украины. 
И это стало одной из причин, чтобы запустить судебный процесс не в Киеве, а в Амстердаме. В Украине «подставные крымские музеи» были бы сразу выведены на чистую воду. Логично предположить, что "план А" россиян заключался в том, что музей Алларда Пирсона, пытаясь избежать конфликта с "украинскими музеями", отдаст им коллекцию.

– Нами были собраны доказательства того, что по тем адресам, где были зарегистрированы украинские музеи в Крыму, уже зарегистрированы юрлица по российскому законодательству, – говорит Андрей Карнаухов.

– Нами были собраны доказательства того, что по тем адресам, где были зарегистрированы украинские музеи в Крыму, уже зарегистрированы юрлица по российскому законодательству, – говорит Андрей Карнаухов.

Мы показали билеты этих учреждений, на которых четко видны реквизиты российских лиц...


Андрей Пилипенко добавляет:


– Нашлись внутренние приказы о передаче имущества "украинских крымских музеев" на баланс российских.


Одним из самых сильных аргументов украинцев стал упомянутый приказ Минкульта Украины №292 о передаче коллекции в Киев: мол, если "украинские крымские музеи" действительно украинские, то почему они не выполнили приказ своего руководства?

Во время слушаний по сути, представительницы "крымских музеев" плакали (буквально), рассказывая как страдают дети коренного народа Крыма, когда приходят в родной музей и видят голые стены. 

– На это сложно было смотреть без улыбки, – говорит Андрей Пилипенко. – Роли плачущих женщин были расписаны заранее, они читали по бумажке и пытались наложить на текст живые эмоции.

Довольно убедительно о том, от чего на самом деле плачут представители коренного народа Крыма, суду впоследствии рассказала заместитель министра МИД Украины, крымская татарка Эмине Джапарова. 

Промежуточный итог: 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть коллекцию тому, кому она принадлежит, то есть Украине. Этот вердикт остался на бумаге: российская сторона тут же оспорила это решение в Апелляционном суде.

Стратегия россиян в образе "крымских музейщиков" усложнилась. Появились аргументы о том, что музеи хоть и "украинские", но приказ Минкульта они выполнить не могли, так как он якобы противоречит украинскому законодательству. 

В хозяйственном кодексе Украины нашлось понятие "оперативное управление", которое российская сторона пыталась интерпретировать чуть ли не как аналог права собственности подставных музеев. Они настаивали на отсутствии причин для выдачи Минкультом приказа №292, так как музейным коллекциям, после возврата в Крым ,ничто не будет угрожать.

Золотые экспонаты выставки: готские украшения V века нашей эры

Здравый смысл вроде бы подсказывает, что аргумент смехотворный. Но..

– Вот вы улыбаетесь, – говорит Андрей Пилипенко, – а на самом деле вокруг этого "оперативного управления" было сломано огромное количество копий.

На каком-то этапе крымско-российская сторона начала подводить свою аргументацию к тому, что у Крыма вообще есть своя государственная собственность, отдельная от государственной собственности Украины. Это была попытка обернуть пункты конвенции ЮНЕСКО в свою пользу.

– Они пытались дать новые трактовки Конституции Украины, мол, полномочия АРК больше, чем они есть на самом деле, – констатирует Андрей Карнаухов.
Юридическая казуистика сопровождалась эмоциональными выступлениями. Светлане Фоменко врезалось в память, как коллаборанты-историки рассказывали суду о том, что свободный Крым сделал свой свободный выбор, потому что Россия многое подарила Крыму. В частности - музеи, некоторые из которых (причем некоторые или некоторые из них) появились еще во времена Российской империи, а какие-то - в сталинский период.

Могли ли аргументы такого уровня произвести впечатление на голландский суд? Сложно сказать. Но опасения у украинской стороны были. Эти опасения усиливало то, что председательствующий судья Апелляционного суда Амстердама Дуко Оранье, будучи адвокатом, на протяжении нескольких лет участвовал в деле "Промнефтьстрой против ОАО "НК" "ЮКОС2". Он отстаивал интересы Промнефтьстроя вместе с теми голландскими адвокатами, которые ныне представляют интересы фейковых крымских музеев. 
Межведомственная рабочая группа и украинские юристы приняли непростое решение: ходатайствовать об отводе судьи. 

– Дело в том, что для украинской судебной практики отвод судьи – обычное дело, но в Нидерландах – из ряда вон выходящее событие, – комментирует Андрей Карнаухов.

Судебное разбирательство приостановили до решения об отводе. Осенью 2019-го суд в Гааге отклонил ходатайство украинцев. После чего украинская команда приняла еще более непростое решение: просить об отводе этого же судьи повторно. На этот раз, в октябре 2020, ходатайство было удовлетворено.

Создается впечатление, что голландские судьи детально изучили историю Украины, начиная V-VII веками до нашей эры (таков возраст некоторых экспонатов), заканчивая новейшей историей. Сам судебный процесс стал ее новой строкой.

Нынешнее судебное решение – еще не финал. Нет сомнений - россияне со своими квазиистцами (подставными "украинскими" музеями) подадут кассацию в высшую судебную инстанцию Нидерландов – Верховный суд. Как и нет сомнений и в том, что и там они проиграют.

Украинское наследство

Семилетняя судебная война между Россией и Украиной шла, повторим, не за золото. А за фантастических масштабов историческое наследие. Как выразился в беседе с нами генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук, "скифские артефакты - одна из визиток Украины". Чтобы понять, почему так сложилось, имеет смысл отмотать историю страны на 2700 лет назад.

Из школьной программы известно, что кочевые скифские племена пришли в причерноморские степи в VII веке до нашей эры и продержались тут до III века нашей эры, а возможно, и дольше. Почти тысячелетие. Считается, что по своему антропологическому типу они были ближе всего к современным осетинам и относились к ираноязычной группе народов. 
Однако скифы не были этнически однородны: их протогосударственные
образования представляли собой союзы племен, между которыми существовала определенная иерархия. Были скифы кочевники и скифы земледельцы. К земледельцам вполне могли относиться протославяне, которые либо соседствовали со скифами, либо тоже назывались скифами. По версии советского академика, археолога Бориса Рыбакова, само слово "славяне" происходит от самоназвания скифов: "сколоты".
У современных славянских и тюркских народов существуют причины считать скифов своими далекими предками. Скифы любили золото и создали свой уникальный стиль – скифо-сибирский. Почему скифо-сибирский? Потому что ювелирные украшения и предметы культа, выполненные в этом стиле, в частности знаменитый скифский олень, находят и на территории Восточной Европы и в Сибири. Скифские курганы есть на Алтае и в Саянах.
Скифские табуны прошли всю евразийскую степь с Востока на Запад. Это дает повод предположить существование на огромном степном пространстве некоего культурного единства. Но если даже и так, то основные центры исторической общности скифов находились на территории современной Украины.  

Скифолог, заведующий отделом полевых исследований Института археологии НАН Украины Юрий Болтрик объясняет, что самые крупные поселенческие структуры скифов (городища, могильники) расположены в Украине.
Если смотреть на карту, то видно, что курганные комплексы как бы обрисовывают границы: от Дуная до среднего Дона.

Именно здесь находятся наиболее богатые захоронения – царей и скифской знати.
Если смотреть на карту, то видно, что курганные комплексы как бы обрисовывают границы: от Дуная до среднего Дона.

Именно здесь находятся наиболее богатые захоронения – царей и скифской знати.
Юрий Болтрик вспоминает, что три года назад польские коллеги обнаружили курган со скифскими амфорами в бассейне реки Вишня (приток реки Сан). Поэтому, говоря о распространении скифской культуры в Восточной Европе, вполне уместно выражение: от Сана до Дона.

"Нет сомнений в том, что эти люди знали толк в черноземах и украинцы приняли от них в этом смысле эстафету", - говорит Юрий Болтрик. Со следами скифов нынешние украинцы сталкиваются ежедневно, хотя и не всегда понимают это. Многие современных трассы и железные дороги проходят по маршрутам, проложенным скифами, а не исключено, что и еще раньше. Киев опоясан сложной системой Змиевых Валов, сыгравших свою оборонительную роль не только в древности, но и во время Второй Мировой. 
Часть этих земляных фортификационных сооружений были возведены во времена Киевской Руси князем Владимиром, часть - относится к скифскому периоду. Владимир использовал скифские валы и городища, достраивая укрепления по линиям рек: Ирпень, Тетерев, Стугна, Рось. Увидеть эти валы можно, свернув с киевской Окружной дороги с сторону сел Хотов, Круглик, Вита-Почтовая. 

Плотность скифских погребальных сооружений в Украине объясняет тот факт, что в Киеве собраны самые богатые коллекции скифских артефактов (на втором месте только российский Эрмитаж). По словам Людмилы Строковой, на балансе киевских музеев находится 38 000 единиц хранения – предметов быта, культа и украшений скифов.

С исторической карты скифов стерли волны сарматов, гуннов, готов и других племен в период Великого переселения народов (начался в IV веке нашей эры), которые также оставили свой след на украинской земле.

Карта Змиевых Валов

опубликована в статье Змиевы Валы

в журнале “Знання та праця”, 1969 г.

"В этот период Украину можно сравнить с аэродинамической трубой Европы, так много народов через нее пролетело", – говорит Федор Андрощук.

"В этот период Украину можно сравнить с аэродинамической трубой Европы, так много народов через нее пролетело", – говорит Федор Андрощук.

Скифия распалась на отдельные протогосударственные образования, которые постепенно исчезли. Дольше всего часть скифов удерживалась в Крыму. По этой причине в крымских музеях вообще, и в той коллекции, что была отправлена в Амстердам, детально представлен позднескифский период. "Крым похож на сосуд с узким горлышком, в котором оказалось множество народов", – дополняет картину Юрий Болтрик.

Все эти подробности не просто интересны, они помогают понять: история Крыма органично вписывается в историю Украины. Когда крымская коллекция наконец-то окажется в выставочном зале Национального музея истории Украины, она не будет вырвана из археологического контекста, как заявляли в суде представители российской стороны.

Тут, пожалуй, стоит добавить, что многие крымские исследователи после аннексии вынуждены были перебраться в Киев и ныне являются сотрудниками института археологии НАН Украины. Изучение археологических находок продолжится. Почему это важно?

Скифы и многие другие древние народы не имели развитой письменности и об их культуре и судьбе мы можем судить в значительной степени по археологическим находкам. Благодаря современных технологиям, предметы превращаются в текст, который можно расшифровать. Как это происходит, могут рассказать в Институте археологии.

Голоса предков

Заведующий отдела полевых исследований Института археологии НАН Украины Юрий Болтрик достает с полки толстый каталог выставки "Крым. Золотой остров в черном море". И пока хозяин кабинета перечисляет выдающихся археологов, нашедших тот или иной артефакт, мы смотрим картинки.

Взгляд невольно останавливается на самом большом золотом изделии – скифском шлеме с гравировкой боя (был в числе 19–ти экспонатов, вернувшихся в Киев
осенью 2014–го):
– Интересно, сколько весит...
– Это не шлем, – говорит археолог.
– То есть?
– Это воталка.
– Простите?
Оказывается, это колпак, которым накрывали дымящуюся траву. Своего рода "курильница". На макушке шлема находится маленькое отверстие, через которое выходил дымок... В этот момент в кабинет входит коллега из соседнего кабинета.

– Знакомьтесь, это Виталий Васильевич Отрощенко, заведующий отдела энеолита и эпохи бронзы, – представляет гостя Юрий Болтрик: – Он как раз и отправлял подобную курильницу на экспертизу.

Доктор исторических наук, автор одной из методик исследования курганов Виталий Отрощенко дополняет рассказ:

– На внутренней поверхности этих предметов обнаружили следы десятков трав. Сейчас уже можно сказать, что скифы применяли фитотерапию, ароматерапию, использовали травы в ароматических целях и... как наркотики. Хотя вино тоже очень любили. Пили неразбавленным.

– Да–да, – добавляет Юрий Болтрик. – То вино, которое они импортировали из Гераклеи, было довольно густым...

Учитывая "военный" орнамент золотого "шлема", можно предположить, что с его помощью скифские воины из элитных подразделений вдыхали наркотические вещества перед боем. Какие именно использовались составы, сказать сложно, но каннабис в этом букете точно присутствовал.

Самые ценные предметы в крымской коллекции не всегда золотые. Уникальный артефакт –известняковая скульптура змееногой богини (она же – Дева прорастающая). Скифы верили, что от ее случайной связи с Гераклом родилось трое сыновей, один которых стал родоначальником царской династии.
Еще одна изюминка крымской экспозиции – несколько деревянных лаковых шкатулок, вставлявшихся по принципу матрешки одна в другую. Мало того, что шкатулки не из золота, так они еще и не скифские, а китайские. Точнее так: это китайский импорт поздних скифов. Доказательство того, что через Крым пролегал Великий Шелковый путь. В свое время Украина отправляла их на реставрацию в Японию. За свою работу японский мастер получил награду от императора.
Уникальные экспонаты: деревянные шкатулки, I век нашей эры, китайский импорт скифов

Каждый предмет в каталоге – как портал в параллельный мир. Говоря языком поэта Максимилиана Волошина, они рассказывают про "Безвестных стран разбитые заставы./Могильники забытых городов./Размывы, осыпи, развалины и травы/Изглоданных волною берегов."
В коллекции, действительно, есть вещи, которые из праха и пыли возвращают память о "безвестных странах". Как например, предметы середины V – начала VI века нашей эры: диадема, бусы, кольца, серьги, женская одежда, украшенная золотом и гранатами, золотая игла. Таковы следы пребывания в Крыму древних германцев – готов.

Эти сокровища найдены сравнительно недавно – в 2007 году в некрополе возле древнего городища Китей неподалеку от села Заветное. Раскопки велись Керченской охранно–археологической экспедицией под руководством украинского археолога Александра Ермолина.

Большинство захоронений некрополя были разграблены в разные эпохи, но несколько погребений каким–то чудом сохранилось. Среди них – богатый склеп с 25–ти летней готкой. Археологи дали девушке условное имя: принцесса Ольга. Была ли она принцессой неизвестно, но знатной особой – точно.
В коллекции, действительно, есть вещи, которые из праха и пыли возвращают память о "безвестных странах". Как например, предметы середины V – начала VI века нашей эры: диадема, бусы, кольца, серьги, женская одежда, украшенная золотом и гранатами, золотая игла. Таковы следы пребывания в Крыму древних германцев – готов.

Эти сокровища найдены сравнительно недавно – в 2007 году в некрополе возле древнего городища Китей неподалеку от села Заветное. Раскопки велись Керченской охранно–археологической экспедицией под руководством украинского археолога Александра Ермолина.

Большинство захоронений некрополя были разграблены в разные эпохи, но несколько погребений каким–то чудом сохранилось. Среди них – богатый склеп с 25–ти летней готкой. Археологи дали девушке условное имя: принцесса Ольга. Была ли она принцессой неизвестно, но знатной особой – точно.
Спустя год Александр Ермолин обнаружил еще два нетронутых готских захоронения начала VI века: мужчины и женщины. Семейный склеп, в котором, скорее всего, погребены муж и жена. Вместе с оружием, драгоценностями, а также запасом еды и вина, что должно было скрасить их путешествие к предкам. Александр Ермолин может долго описывать мечи, ножны и золотые женские браслеты, инкрустированные гранатами (часть этих находок ныне находится в Амстердаме). Но самое интересное здесь другое. 

О том, что в Крыму жили готы, писал еще византийский историк Прокопий Кесарийский, автор трудов "О постройках" и "Война с готами" (середина VI века нашей эры). В частности, из его описаний следует, что на полуострове есть страна Дори, где с давних времен живут готы, отколовшиеся от армии Теодориха Великого (король восточных готов, завоевавший в конце V века почти всю территорию современной Италии). Название страны происходит от столицы - Дороса. Но точных границ Дори историки не знали.
Существует версия, что Дорос это историческое название крепости Мангул, расположенной в Бахчисарайском районе. Считалось, что там же, в юго-западном Крыму, и находилось княжество готов. Однако находки и исследования Александра Ермолина позволяют предположить, что страна Дори располагалась на Керченском полуострове. А городище Китей это и есть Дорос. Если так, то экспедиция Ермолина открыла целую страну. 

Когда-нибудь украинским археологам удастся начертить карту затерянного во времени княжества, узнать, во что верила и о чем мечтала "принцесса Ольга". Но для этого им нужно будет вернуться в Крым, чтобы продолжить прерванную работу. И это время обязательно наступит. А пока украинские ученые должны быть уверены, что драгоценности "принцессы Ольги" и другие артефакты не отправятся в Эрмитаж. 
"Мы понимаем, что несем ответственность за историческое наследие не только украинцев, но и других европейских наций", – говорит гендиректор Национального музея истрии Федор Андрощук, которому вскоре придется принять на баланс сокровища древних скифов, сарматов, греков и германцев.
Большинство историков, с которыми нам удалось пообщаться, уверены и в том, что после деоккупации, когда бы это ни произошло, экспонаты из коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" вернутся на полуостров. И это не просто риторика, а юридически оформленное решение. Об этом говорится в приказе Министерства культуры Украины №292 от 13 мая 2014 года. В том самом приказе, который россияне безуспешно оспаривали в амстердамском суде. И потратили на это семь лет.
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Дата: 23.10.2021
Верстка: Анна Чуданова

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