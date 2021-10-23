Автор: Дмитро Фіонік
Фото та відео: Анна Чуданова
Іхтамнєти в Амстердамі.
Як Україна боролася з Росією за скіфське золото
Автор: Дмитро Фіонік
Фото та відео: Анна Чуданова
Скіфське золото повернеться в Україну. 26 жовтня Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення передати колекцію "Крим. Золотий острів у Чорному морі" музейному фонду України. 2013 року виставка під такою назвою, до якої увійшли предмети з київського Музею коштовностей України та чотирьох кримських музеїв, відбувалася в Європі. Спочатку в Бонні, потім в Амстердамі – в університетському музеї імені Алларда Пірсона.
Закінчення амстердамської виставки збіглося з анексією Криму. Музей Алларда Пірсона опинився перед дилемою: кому віддавати "скіфське золото" – Києву чи російським "представникам кримських музеїв"? Коли рішення буде виконане – невідомо. У росіян зберігається право подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів. За зберігання колекції Україні вже довелося заплатити 122 тисячі євро
Скіфське золото повернеться в Україну. 26 жовтня Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення передати колекцію "Крим. Золотий острів у Чорному морі" музейному фонду України. 2013 року виставка під такою назвою, до якої увійшли предмети з київського Музею коштовностей України та чотирьох кримських музеїв, відбувалася в Європі. Спочатку в Бонні, потім в Амстердамі – в університетському музеї імені Алларда Пірсона.
"Багато предметів - єдині у світі. Якщо уявити, що вони потраплять на аукціон, то їхня оцінна вартість може стати початковою ціною. За скільки їх продадуть зрештою - не знає ніхто", – пояснює Людмила Строкова.
"Багато предметів - єдині у світі. Якщо уявити, що вони потраплять на аукціон, то їхня оцінна вартість може стати початковою ціною. За скільки їх продадуть зрештою - не знає ніхто", – пояснює Людмила Строкова.
Новий фронт
Початок боротьби за кримську колекцію збігся з військовою агресією Росії в Криму та на Донбасі. По суті, було відкрито ще один фронт. "Перші тривожні дзвіночки пролунали навесні 2014 року, коли кримські музеї перестали виходити на зв'язок", – згадує ексзаступниця міністра культури Світлана Фоменко, яка на той час курирувала міжнародне культурне співробітництво.
Реакція була досить швидкою - 13 травня 2014 року міністр культури Євген Ніщук підписав наказ №292 "Про передачу музейних предметів Національному музею історії України". Згідно з документом, всі експонати, які знаходяться на амстердамській виставці, мають бути передані до Києва "до стабілізації політичної ситуації в Автономній Республіці Крим".
Атака псевдоукраїнців
Офіційно Росія не була стороною конфлікту. І не могла бути. Відповідно до конвенції ЮНЕСКО від 14 листопада 1970 року, предмети культурної спадщини належать суверенній державі. В нашому випадку – Україні. Крим, зрозуміло, суверенною державою не є. А його анексію Нідерланди, як і весь ЕС засудили.
Схема, за допомогою якої російська сторона намагалася вивести золоту колекцію з українського музейного фонду, нагадує ретельно продумане шулерство. Позов про повернення артефактів до окупованого на той час Криму до суду Амстердаму подали підставні особи - кримські музейники, які представилися українськими юридичними особами.
"Музеї Криму" вели (і продовжують вести) подвійну гру. З одного боку, вони перереєструвалися як російські юрособи, з іншого - зберегли документи (а також реквізити, коди та печатки) українських установ.
Намагаючись реконструювати основні етапи процесу, ми відвідали юридичну компанію "Козьяков та Партнери". Одну з кімнат у цьому офісі можна вважати історичною: коли розпочався карантин, саме у ній українські юристи виходили на зв'язок із Амстердамом онлайн.
Сьогодні в офісі АО "Сергій Козьяков та Партнери" партнер Андрій Карнаухов та адвокат Андрій Пилипенко розташувалися на тих самих місцях і згадують, як українській стороні довелося доводити, що "українські кримські музеї" - не ті, за кого себе видають.
– Нами було зібрано докази того, що за тими адресами, де були зареєстровані українські музеї в Криму, вже зареєстровані юрособи за російським законодавством, – каже Андрій Карнаухов.
– Нами було зібрано докази того, що за тими адресами, де були зареєстровані українські музеї в Криму, вже зареєстровані юрособи за російським законодавством, – каже Андрій Карнаухов.
– Ми показали квитки цих установ, на яких чітко видно реквізити російських осіб. А також виписки з Російського держреєстру юросіб.
Андрій Пилипенко додає:
– ...Знайшлися навіть внутрішні накази про передачу майна "українських кримських музеїв" на баланс російських.
Українська спадщина
Семирічна судова війна між Росією та Україною тривала, повторимо, не за золото. А за фантастичних масштабів історичну спадщину. Як сказав у розмові з нами генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук, "скіфські артефакти - одна з візитівок України". Щоб зрозуміти, чому так склалося, є сенс відмотати історію країни на 2700 років назад.
Карта Змієвих Валів.
Опубліковано у статті Змієви Вали у журналі “Знання та праця”, 1969 р
"У цей період Україну можна порівняти з аеродинамічною трубою Європи, так багато народів через неї пролетіло", – каже Федір Андрощук.
Голоси предків
Завідувач відділу польових досліджень Інституту археології НАН України Юрій Болтрик дістає з полиці товстий каталог виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі". І поки господар кабінету перераховує видатних археологів, які знайшли той чи інший артефакт, ми дивимося картинки.
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