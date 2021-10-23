Офіційно Росія не була стороною конфлікту. І не могла бути. Відповідно до конвенції ЮНЕСКО від 14 листопада 1970 року, предмети культурної спадщини належать суверенній державі. В нашому випадку – Україні. Крим, зрозуміло, суверенною державою не є. А його анексію Нідерланди, як і весь ЕС засудили.

Схема, за допомогою якої російська сторона намагалася вивести золоту колекцію з українського музейного фонду, нагадує ретельно продумане шулерство. Позов про повернення артефактів до окупованого на той час Криму до суду Амстердаму подали підставні особи - кримські музейники, які представилися українськими юридичними особами.

"Музеї Криму" вели (і продовжують вести) подвійну гру. З одного боку, вони перереєструвалися як російські юрособи, з іншого - зберегли документи (а також реквізити, коди та печатки) українських установ.

Намагаючись реконструювати основні етапи процесу, ми відвідали юридичну компанію "Козьяков та Партнери". Одну з кімнат у цьому офісі можна вважати історичною: коли розпочався карантин, саме у ній українські юристи виходили на зв'язок із Амстердамом онлайн.

Сьогодні в офісі АО "Сергій Козьяков та Партнери" партнер Андрій Карнаухов та адвокат Андрій Пилипенко розташувалися на тих самих місцях і згадують, як українській стороні довелося доводити, що "українські кримські музеї" - не ті, за кого себе видають.