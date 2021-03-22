Хто допомагає Дмитру Сенниченку Україну продавати. Дорого і прозоро

Кудін зазначає, що на момент передачі до Фонду 420 об'єктів (у 2019-2020 роках) для їхньої приватизації не було ані архівів фінансових звітів, ані стратегії діяльності підприємств, ані переліку їхніх активів (наразі на балансі ФДМУ перебуває понад 600 об'єктів). “Упродовж чотирьох місяців ми вели бесіду із кожним директором протягом 20-30 хвилин, – згадує Кудін. – Збирали первинні матеріали про підприємства”.



У багатьох держпідприємств, за словами заступниці голови ФДМУ Юлії Бєлової, крім назви на папері на кшталт “науково-дослідний інститут”, більше нічого не має. “У кращому разі, вони зберігають архіви і мають будівлю в гарній локації. “Водночас приміщення здаються в оренду за готівку. І очолюють усе це директор та бухгалтер, які на Range Rover їздять. А на паперах – повністю збиткове підприємство, нічого нема”, – додає заступниця голови. Лише десять відсотків переданих підприємств ведуть профільну діяльність і генерують хоч якийсь прибуток.



У 191 з 420 переданих підприємств фахівці Фонду взагалі не змогли знайти керівників. “Ми подали заяви до поліції про розшук, шукаємо керівника, бо назва підприємства – є, код ЄДРПОУ – є, юридична адреса – є, прізвище директора – є, а знайти його не можемо…”, - скаржиться Сенниченко.



Масштаби корупційних схем навколо державної власності ілюструє ситуація в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії. Завдяки налагодженню системи прозорих закупівель Фонд збільшив дохід підприємства у шість разів: зі 100 млн гривень у 2019 році до 650 мільйонів у 2020-му.



“Дохід збільшився, бо ми прибрали посередників, – поясняє Дмитро Сенниченко. – Як завжди було на ДП? На закупівлях заробляєш на відкаті, а на продажу продукції ти маєш відкат. Ми вже двічі змінювали на ОГХК директора”.



Сенниченко також згадує, як пропонував Міністерству оборони позбутися трьох готелів – у Києві (готель Козацький на майдані Незалежності), у Львові (готель Власта), у Кривому Розі (готель Братислава). “Я кажу: ви б сконцентрувалися на безпеці та обороні, а готелями хай готельєри займаються! У відповідь з Міноборони приходить лист, мовляв, не можемо віддати, бо ми там розміщуємо ветеранів АТО”, – Сенниченко не приховує подиву: як готель в центрі Львова може бути збитковим усі роки?!