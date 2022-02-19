Биологическая диверсия. Почему в Украине до сих пор нет своей вакцины от коронавируса

Сергей Комиссаренко более сдержан в рассказах о своей разработке. И подчеркивает, что, в отличие от Сибирного, который даже в конкурсном проекте Фонда исследований заявлял
о “разработке вакцины”, его команда называет свою работу прототипом вакцины, ее моделью.
– Мы работали больше года и создали основу для вакцины, разработали методы, – объясняет Комиссаренко. – А чтобы наша разработка стала вакциной, нужно убедиться, что она защищает животных и людей от заражения вирусом. Но в Украине нет лабораторий, где мы можем это проверить. Да и денег у нас нет. Поэтому сейчас я ищу возможность сделать это бесплатно через ВОЗ или, возможно, Институт Роберта Коха в Германии.
Комиссаренко объясняет собственную сдержанность так: в мире ученых не принято афишировать свою научную работу и ее результаты, пока нет уверенности, что она работает. Ученый намекает: одно из украинских предприятий заинтересовалось его разработкой и, возможно, будет производить будущую вакцину, если она окажется эффективной. Сейчас это предприятие на свои деньги проводит исследования на иммуногенность. Финансирование от гранта уже закончилось.
– Грант был 7 млн. Самой большой статьей расходов стала покупка оборудования и реактивов, – говорит Комиссаренко. – Если бы денег было больше, мы могли бы, например, пригласить зарубежных ученых. В Таиланде развивают медико-биологические науки на неплохом уровне. Они пригласили к себе известного американского ученого из Филадельфийского университета, который занимается созданием мРНК-вакцин. Он приехал, и в Таиланде создали мРНК-вакцину.
Профессор не дает четкий ответ на вопрос, сколько нужно денег, чтобы сделать вакцину. Говорит, что по одним подсчетам – это 2,5-3 млрд грн, по другим, сделанным еще до пандемии, – $3,5-4 млрд. В обе эти суммы входит создание прототипа вакцины, все исследования и производство.
На этом история с субъединичной вакциной Комиссаренко, как и с вакциной Сибирного, пока заканчивается. Но у обоих есть новые идеи. Комиссаренко хочет сделать в Украине мРНК-вакцину.