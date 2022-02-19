Биологическая диверсия. Почему в Украине до сих пор нет своей вакцины от коронавируса

Сергей Комиссаренко в начале 2020 года ночами читал научные публикации о коронавирусе в своем кабинете в Институте биохимии. И тоже надеялся, что до Украины новая болезнь не дойдет.



И тогда, и сейчас Комиссаренко возглавляет направление медико-биологических наук в НАН Украины. Он курирует семь научно-исследовательских институтов – пять в Киеве, один в Харькове и Институт биологии клеток во Львове. Также он – глава отдела молекулярной иммунологии в президиуме Академии наук. Совмещать удобно: между его кабинетом в Институте биохимии и научной лабораторией – всего 15 шагов, хотя здания находятся на разных улицах.



– Большим событием для ученых стало, когда 11 января 2020 года китайские исследователи опубликовали полную структуру РНК-генома нового вируса, – говорит Комиссаренко. – Это значило, что теперь можно набрать в компьютере эту структуру – и увидеть уникальность последовательности нуклеотидов, чем этот вирус отличается от других и из чего состоит. Если переводить на простой язык, это как фразы. Вот вы открываете книгу, читаете несколько строчек и понимаете, что перед вами Дюма.



Когда в открытом доступе появилась структура генома вируса, это дало возможность быстро создать диагностику – тесты на коронавирус. Первые разработали уже через неделю, а чуть позже их начали делать во всем мире. Дальше ученые начали искать лекарство от коронавируса – думали, это займет пару месяцев, но исследования не дали быстрый результат. И параллельно занялись разработкой вакцины.



– Было понятно, что если делать вакцину традиционными методами, на это уйдут годы, – продолжает Комиссаренко. – Но есть современные методы, на основе нуклеиновых кислот – ДНК и РНК. У ученых, которые занялись разработкой, уже был опыт создания РНК- и ДНК-вакцин. Оставалось только адаптировать их под новый вирус. Поэтому, например, Moderna создала структуру своей вакцины в компьютере за три дня – ученые просто просчитали, что нужно изменить в вакцине, которую уже делали от эболы. Это было в январе, а 16 марта вакцину уже ввели первому добровольцу – начался первый этап клинических испытаний.



мРНК-вакцины Moderna и Pfizer разрабатывали одновременно. Зарегистрировали их по упрощенной процедуре еще в том же 2020 году – что стало огромным успехом, ведь были опасения, что ждать вакцины придется не меньше года. Чуть позже зарегистрировали ДНК-вакцину AstraZeneca.



– Во всем мире на разработку и исследования вакцин выделяли огромные деньги, – объясняет Комиссаренко. – Только при Трампе США выделили на их создание около $14 млрд. Частично – на производство AstraZeneca, частично – на Moderna. Кстати, бюджет института аллергии и инфекционных болезней NIH, который занимался разработкой вакцины для компании Moderna, – $7 млрд в год. Так и появились эти вакцины.