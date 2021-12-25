Ночь перед Рождеством. Где и как бездомные ночуют зимой. Репортаж

Кроме пожарной лестницы есть еще один надежный способ попасть в теплые дома, где вы сможете переночевать в подвалах и на чердаках. В основном теперь на них висят замки, но есть исключения.



Как учит Алексей, мой знакомый бездомный, в теплое время года вам нужно прочесать город в поисках открытых подвалов. До морозов их нужно найти несколько, потому что отовсюду вас могут прогнать даже ночью.



Во время поисков вам сначала нужно преодолеть входную дверь на магнитном замке в многоэтажку. Магнитные ключи от подъезда передают из рук в руки как ценные артефакты, способные открыть сотни дверей (вы же знали, что обычный магнитный ключ подходит к многим-многим подъездам). С таким ключом ваши шансы выжить посреди зимы значительно вырастут.



Если вы заболели, отморозили ноги и вас с тротуара подобрали неравнодушные граждане, чтобы отвезти в больницу, то не спешите радоваться. Вы очень неудобный пациент – у вас нет денег и, вероятнее всего, семейного врача. В общую палату вас положат неохотно – остальные пациенты будут возмущаться. Поэтому часто еще в регистратуре бездомные "добровольно" подписывают отказ от госпитализации и оказываются там, откуда их привезли.



Такую историю мне рассказал Иван, которого благодетели привезли в одну из харьковских больниц. Когда благодетели уехали, он сразу же оказался на улице:



– Девушка из киоска оплатила мне такси до Центрального рынка. Там я слонялся два дня, пока меня нашли. Одну из ночей я провел возле магазина, где было много огромных мусорных пакетов. Я залез в эту кучу с головой и там спал. Подошли двое бродяг и давай рыться в этих пакетах. Я им говорю: "Да здесь копались недавно – уже выбрали все бутылки и банки". А они такие застыли, насторожились, думают: откуда голос? А я резко отбрасываю пакет, под которым лежал, и говорю: "Добрый вечер!"



Иван заливается искренним смехом, вспоминая, как испугал "бродяг". Смеется он так легко и беззаботно, будто впервые за многие годы, будто забыв об онемевшей ноге и костылях под боком. Будто впервые за долгое время ему по-настоящему, по-детски хорошо и он нашел в куче своих проблем немного утешения.