Шаги Гулливера. Кто и зачем собрал $10 млн для мультфильма, который придумал Зеленский

– Я помню эту эволюцию – когда вначале мы демонстрировали дистрибьюторам трейлер и от нас все отмахивались: "Ну какой из этого региона может быть мультфильм? У вас нет ни школы, ни качественной анимации". Но мы настойчивые, – Ходачук улыбается. – Нам сказали: "Покажите 20 минут полного мультфильма, тогда будем с вами говорить". Мы сделали 20 минут, показали. – "Да, хорошо. Но покажите 40 минут. Тогда будем разговаривать". Сделали, показали. Получили оценку: "В Восточной Европе такого качества мультфильм ниогда не делали!"



К моменту, когда западным агентам и дистрикбьюторам было показано 40 минут мультфильма, Ходачук и компания уже несколько лет участвовали в кинофорумах.



В 2019 году был заключен контракт с агентом – компанией All Rights Entertainment с офисами в Гонконге, Париже и Лос-Анжелесе, которая продает мультфильм по всему миру.



– Первые соглашения подписали с ведущими игроками. У нас установка – работаем только с топовыми дистрибьюторами. Такой дистрибьютор должен заплатить нам минимальную гарантию. Он должен рисковать своими деньгами с тем, чтобы был заинтересован качественно продвигать продукт. Плюс у нас условие – это должен быть кинотеатральный показ, а не цифровой. На данный момент подписаны договоры с 70 странами. Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров – возможно, количество стран, в которые будет продан мультфильм, увеличится до 80.



– США входят в это число?



– Входят, но с США сложно. У них 55 000 экранов. Больше только в Китае –там 65 000. Мы ведем переговоры, как по одному рынку, так и по другому. Дело в том, что в США у крупных студий фактически монополия в кинотеатрах. Они выкупают целые слоты показов и ставят фильмы на свое усмотрение. Чтобы туда зайти – это место надо перекупать. С коммерческой точки зрения, из-за такой ноунейм-студии, которой мы являемся сейчас, делать дистрибуцию в этом регионе пока нерентабельно. Мы туда пойдем, если увидим, что этот рынок нам по силам. Если все удастся с первым кино, то со вторым или третьим мы войдем на американский рынок.