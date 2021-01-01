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Интервью
Шаги Гулливера. Кто и зачем собрал $10 млн для мультфильма, который придумал Зеленский
Автор: Оксана Савченко
Коллаж: Дмитрий Кругликов/LIGA.net
Шаги Гулливера. Кто и зачем собрал $10 млн для мультфильма, который придумал Зеленский
Автор: Оксана Савченко
19 августа состоится украинская премьера полнометражного мультфильма "Гуллівер повертається", бюджет которого составляет $10 млн. Это не только самый дорогой полный метр в истории Украины, но и первый анимационный продукт мирового уровня. И по качеству, и по запланированному охвату аудитории. Создатели картины уже подписали договоры о дистрибуции с представителями почти 70 стран.
Реализация проекта стала возможной благодаря усилиям десятков людей, но ключевую роль сыграл 46-летний бизнесмен Олег Ходачук. Именно он нашел $10 млн и сколотил команду. Привлек к сотрудничеству обладателя американской премии "Эмми" сценариста Майкла Райнена и аниматора Disney Тони Бонилла.

До недавнего времени Олег Ходачук был известен как банкир и член набсовета АО "Луцк Фудз" (торговая марка "Руна"). В 2017 году к сфере его интересов добавилось искусство. В частности, Ходачук стал продюсером рок-группы "Беz обмежень". В том же 2017-м он встретился с сооснователями группы компаний Студия Квартал 95 Владимиром Зеленским и братьями Борисом и Сергеем Шефирами.

"Кварталовцы" предложили начинающему продюсеру поучаствовать в раскрутке своих проектов: назвали 12 фильмов и один мультфильм. Ходачук выбрал мультфильм. Так и началось совместное производство компаний 95 Animation Studio (входит в группу компаний Квартал 95) и Gulliver Films. Рассказывая о той встрече, Ходачук добавляет, что после того, как Зеленский решил баллотироваться в президенты, он с ним больше не виделся. И – не голосовал за него.

Сегодня при входе в офис Ходачука стоит ростовая фигура Гулливера. Как происходила работа над проектом и что значит быть продюсером, мы и поговорили с бизнесменом. Но вначале о том, откуда у него вообще деньги.
Первый миллион
У Олега Ходачука всегда было хорошо с математикой. Он окончил обычную среднюю школу в Луцке с золотой медалью. В КГУ имени Шевченко поступил без блата, на специальность экономическая кибернетика. Учебу совмещал с работой – в научно-аналитическом управлении Верховной Рады. Позднее его пригласили в Минфин, где он довольно быстро дорос до руководителя управления рынков капиталов.
Это было время, когда Украина начала выпуск евробондов. Работа над этой темой заставила Ходачука выучить английский – за два месяца.

– Как удалось его так быстро освоить?

– Выхода не было. Я его учил в школе, универе, но не владел нормально. А тут все общение, вся документация, все конференц-коллы, все встречи на английском. И ты хочешь-не хочешь, переводчика-то нет, учишь.

Зарплата в Минфине была маленькая. Ходачуку врезался в память случай:

– Помню, какая была унизительная ситуация, когда я в числе делегатов прилетел в США представлять экономические интересы Украины в ходе роад-шоу выпуска украинских еврооблигаций. В аэропорту, чтобы пройти досмотр по ускоренной процедуре нужна была кредитная карточка – а у меня не было. Все остальные делегаты прошли, а я еще долго стоял в очереди...

– И что вы тогда подумали?

– Мне стало обидно за наше государств, которое так относится к человеку, отстаивающему интересы страны на таком высоком уровне. На самом деле, эти мысли позже пришли, а тогда я думал, что надо достичь результата – привлечь по минимальной доходности бонды. С другой стороны, те знания, которые я получил во время выпуска евробондов, помогли мне сделать первые большие деньги.
В любой сложной ситуации имеет смысл посмотреть на все глазами человека, который ничего не знает и не понимает. И тогда ты находишь решение"
В 2009 году, во время мирового финансового кризиса, Ходачук уже несколько лет как работал в банке Хрещатик – заместителем председателя правления.

– Я пришел в Хрещатик 28 октября 2003 года и за три оставшихся дня октября этого года, я получил зарплату больше, чем я получал в Минфине за месяц...

Во время кризиса молодой банкир заработал первый миллион:

– Тогда все полетело вниз – котировки евробондов украинских эмитентов существенно упали. Как сейчас помню, мною были отобраны для покупки евробонды города Киева, ПриватБанка и банка Форум. Был март-апрель – бумаги, которые раньше стоили $100, упали до $30. Погашение бондов должно было произойти в августе-сентябре этого же года. Я поднял проспект эмиссии, нашел аллокацию бондов на первичном рынке, посмотрел кто покупатели – увидел там много знакомых американцев, которых я хорошо знал, – они тебя наизнанку вывернут за один доллар. У меня тогда было своих $300 000, я пошел к знакомым банкирам и предложил –сейчас мы покупаем евробонды, я уверен, что через четыре месяца они существенно вырастут. Одолжил у них $1 млн. Договорился, что прибыль мы поделим пополам, а если прибыли не будет, я им верну деньги. Я был уверен в сделке. В итоге в августе-сентябре того года мы продали бонды по номинальной стоимости – и заработали в три раза всего за четыре месяца.
Беz обмежень
В 2017 году он взялся продюсировать группу "Беz обмежень". Это группа средней энергии, нишевая. Она существовала 17 лет, тихо и почти незаметно для широкой публики. Однажды Олег по радио услышал их песню "Налий мені вина". Песня зацепила. Потом его жена пригласила сыграть музыкантов на его дне рождения.
– Мы там с ними и познакомились. Очень классно тогда пофанились,–вспоминает Олег. – А потом вокалист Сергей Танчинец написал мне письмо о том, что им 17 лет, они могут достичь гораздо большего и спросил, не хотел бы я им помочь – взять на себя управленческие функции. Я ответил через две минуты. Мы до сих пор этот день – 30 октября – отмечаем как второе рождение группы.
– Вы же не знали рынок шоу-бизнеса. Он ведь специфический. Как вы продумываете стратегию по раскрутке группы?

– В любой сложной ситуации имеет смысл посмотреть на все глазами человека, который ничего не знает и не понимает. И тогда ты находишь решение. Как у меня было с "Беz Обмежень"? Их музыка меня зацепила. Я ее послушал полностью. Все мне подошло? Да. Что надо для успеха такой группы? Донести людям эту музыку – причем так, чтобы они ее услышали так же, как я. Как это можно сделать? Есть телевидение, радио, концерты. Есть стриминговые платформы. Телевидение в данном случае не подходит – у нас нет музыкальных каналов с широким охватом. Радио? Для того, чтобы попасть в горячую ротацию, ты уже должен быть известным. Стриминговые платформы? Но на них до широкой аудитории не достучишься. Остались живые концерты. Это и стало нашей стратегией. В 2018 году мы выпустили новый альбом, объявили тур по 40 городам и поехали.

– И что – залы сразу собирали?

– Вообще-то нет. Каждый концерт был убыточным. Каждый!Но мы делали рекламу. Небольшую часть билетов все-таки покупали. Остальные мы раздавали правильным людям, например, ивент-менеджерам. Я понимал, после того, как ты услышишь "Беz обмежень", ты выйдешь из зала промоутером этой группы...
Я не хочу прикасаться к государственным деньгам. Потому что понимаю: в нашей стране это в ближайшем или отдаленном будущем может стать поводом для каких-либо обвинений"
Когда Ходачук рассказывает о знаковых событиях, то почти всегда четко называет дату и год. При этом не важно, когда они произошли, двадцать лет или недавно:

– Мы начали тур 14 февраля 2018 года. И в конце августа в Харькове концерт у нас закрылся с прибылью 200 грн. После этого произошел щелчок. Концерты начали приносить прибыль. Ну а 18 декабря 2018 года мы провели концерт во Дворце Спорта и собрали 10 000 человек.

– Заработали?

– В этом случае – нет. И это было сделано осознанно. Несмотря на то, что билеты на него раскупили полностью. – Связано это с тем, что мы установили очень либеральные цены на билеты и при этом основательно вложились в шоу.

– А какой смысл проводить убыточный концерт?

– Я понимал, что это надо сделать – потому что украинские группы, которые собирают Дворец Спорта, можно на пальцах одной руки перечислить. Мы же после этого концерта поднялись на совсем другой уровень в сознании критиков, слушателей и, самое важное, с коммерческой точки зрения – в стоимости корпоративов и билетов. К нам потянулись организаторы концертов. И даже теперь, в пандемию, мы собираем аншлаги. Сейчас перед нами новая амбиция – Олимпийский на День независимости 2022 года.

Но самая большая амбиция Ходачука-продюсера – раскрутить прибыльный проект worldwide – то есть такой, который бы продавался во всем мире. Речь идет, конечно же, об анимационной картине "Гуллівер повертається". Эту историю он вполне мог бы начать в духе героя Свифта: "Я поднял паруса ясным и теплым утром двадцать четвертого сентября тысяча семьсот первого года…"
Приключения Гулливера
В углу кабинета замечаю большую шахматную доску с резными фигурами. В другом – ионику (клавишный музыкальный инструмент).
Спрашиваю о шахматах:

– Играете?

– Папа научил.

– Ваш папа был успешным человеком?

– Мой папа был человеком честным, который тяжело добывал свой хлеб. Он работал инженером. Мы жили в среднем достатке. Нельзя сказать, что мне чего-то не хватало. Но излишеств точно не было.

Еще папа дал совет, которым Ходачук пользуется до сих пор: если что-то делаешь, смотри на несколько шагов вперед, думай, к чему это приведет, и как ты в создавшихся условиях будешь себя вести.

Следуя этому совету, Ходачук предпочитает с государственными финансами дел не иметь. По этой же причине не подавал сценарий "Гулливера" на питчинг Госкино.

– Изначально я знал, что мы туда (на питчинг) не пойдем. Я не хочу прикасаться к государственным деньгам. Потому что понимаю: в нашей стране это в ближайшем или отдаленном будущем может стать поводом для каких-либо обвинений.

– Когда вы поняли, что не надо иметь дел с государством?

– Ну а вы когда поняли, что судебная система в нашем государстве коррумпирована? В любой момент через эту систему тебе может "прилететь".

– Как искали $10 млн на картину?

– Инвесторы меня знают как довольно хорошего организатора. Но в этом проекте также задействованы практически все мои деньги, которые на тот момент были свободными. Это важно. Потому что, если ты не участвуешь в проекте по максимуму, ты никого не сможешь к нему привлечь.

– Сколько именно ваших денег в этом проекте?

– Более 50%.

– Вы можете назвать имена инвесторов?

– Как только они захотят, они сами раскроются.
Две секунды за полтора года
В Украине цена за сценарий к игровому полнометражному фильму стартует от $5000. При этом в США гонорар сценариста, состоящего в гильдии, начинается со $100 000.
Спрашиваю, каков был гонорар Майкла Райнена? Ходачук улыбается:

– Майкл Райнен – обладатель "Эмми". Я не буду называть стоимость его работы.

По тому, с какими интонациями он об этом говорит, понимаю, что можно не переспрашивать – не скажет.

Узнаю, что весь липсинг (синхронизация движения губ. – Ред.) мультфильма выполнен на английском. Оригинальная озвучка – английская и записана в Нью-Йорке. Украинский в фильме – это дубляж.

Когда бизнесмен говорит о "Гулливере" он использует анимационную терминологию – шоты, лейауты, сториборды. По его словам, за время работы над проектом он перечитал по анимации все книги, которые можно было достать в Украине.

– Я не думал, что создание мультфильма – это настолько трудно. Если бы понимал, сколько сил и денег на это надо, не взялся бы. Большая удача нашего проекта завязана на двух очень талантливых людях – режиссере Илье Максимове и продюсере Евгении Ярмилко. Илья – невероятный человек с визией. В какой-то момент я понял, что не надо с ним спорить, надо просто довериться – фильм у него уже давно "снят" в голове. Женя Ярмилко организовывает и создает вещи, в которые уже давно никто не верит, но каким-то непонятным для всех образом, он их соединяет, делает управляемыми и такими, что работают. Если я что-то и буду дальше делать в анимации, то только если эти двое будут со мной в команде.
Тони Бонилла фактически учил наших ребят анимации. Так что, хотя к созданию мультфильма мы приступили в июне 2017 года, первый двухсекундный шот сдали только в декабре 2018-го"
Поскольку Ходачук поставил перед собой цель – сделать мультфильм по диснеевским стандартам, то в качестве консультанта, который бы курировал работу аниматоров, нанял, как уже говорилось, режиссера Тони Бонилла (известен работами над мультфильмами "Зверополис", "Ледниковый период 3", "Рио 2"). Перед Бонилла была поставлена задача: не принимать ни одного мультипликационного шота (шот – это движение персонажа. – Ред.), если оно не будет соответствовать стандартам знаменитой киностудии.

– Наши аниматоры по сравнению с диснеевскими оказались довольно слабыми, –рассказывает Олег. – Тони Бонилла фактически учил ребят анимации. Так что, хотя к созданию мультфильма мы приступили в июне 2017 года, первый двухсекундный шот сдали только в декабре 2018-го. Полтора года трудились над тем, чтобы сдать две секунды. Мы не шли на компромисс с качеством, потому что раз уж я поставил цель – должен идти до конца. Мы сдали первые две секунды, затем, в январе, сдали еще пять. Потом – две минуты.

Темп набирали медленно, но верно:

– В ноябре 2020-го мы закончили мультфильм, –продолжает он. – В анимационной студии на постоянной основе у нас работало 30-35 аниматоров. Плюс порядка 30 на аутсорсе по всему миру – в Германии, Австралии, Бразилии, Великобритании, США. И это команда только аниматоров, мы не говорим сейчас о художниках и другом персонале, который работал над картиной. Нам удавалось сдавать пять минут мультфильма в месяц. Для нашей команды это хороший показатель.
Мировая экспансия
Начиная с 2019 года создатели мультфильма принимают участие во всех профильных выставках и фестивалях, в том числе класса "А" –в Берлине, Торонто, Лос-Анджелесе, Каннах и Анси. Ездили и показывали трейлер. Общались с дистрибьюторами, агентами.
– Я помню эту эволюцию – когда вначале мы демонстрировали дистрибьюторам трейлер и от нас все отмахивались: "Ну какой из этого региона может быть мультфильм? У вас нет ни школы, ни качественной анимации". Но мы настойчивые, – Ходачук улыбается. – Нам сказали: "Покажите 20 минут полного мультфильма, тогда будем с вами говорить". Мы сделали 20 минут, показали. – "Да, хорошо. Но покажите 40 минут. Тогда будем разговаривать". Сделали, показали. Получили оценку: "В Восточной Европе такого качества мультфильм ниогда не делали!"

К моменту, когда западным агентам и дистрикбьюторам было показано 40 минут мультфильма, Ходачук и компания уже несколько лет участвовали в кинофорумах.

В 2019 году был заключен контракт с агентом – компанией All Rights Entertainment с офисами в Гонконге, Париже и Лос-Анжелесе, которая продает мультфильм по всему миру.

– Первые соглашения подписали с ведущими игроками. У нас установка – работаем только с топовыми дистрибьюторами. Такой дистрибьютор должен заплатить нам минимальную гарантию. Он должен рисковать своими деньгами с тем, чтобы был заинтересован качественно продвигать продукт. Плюс у нас условие – это должен быть кинотеатральный показ, а не цифровой. На данный момент подписаны договоры с 70 странами. Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров – возможно, количество стран, в которые будет продан мультфильм, увеличится до 80.

– США входят в это число?

– Входят, но с США сложно. У них 55 000 экранов. Больше только в Китае –там 65 000. Мы ведем переговоры, как по одному рынку, так и по другому. Дело в том, что в США у крупных студий фактически монополия в кинотеатрах. Они выкупают целые слоты показов и ставят фильмы на свое усмотрение. Чтобы туда зайти – это место надо перекупать. С коммерческой точки зрения, из-за такой ноунейм-студии, которой мы являемся сейчас, делать дистрибуцию в этом регионе пока нерентабельно. Мы туда пойдем, если увидим, что этот рынок нам по силам. Если все удастся с первым кино, то со вторым или третьим мы войдем на американский рынок.
Человеку искусства, чтобы добиться коммерческого успеха, нужен толковый менеджер. Если нет менеджерской команды, коммерческого успеха ты не достигнешь. Разве что после смерти"
– У вас большие риски. Что чувствует, как мыслит человек, который рискует такими деньгами?

– Учитывая то количество стран, куда фильм уже продан, мы должны отбить деньги. Почему я изначально планировал выход на мировой рынок? Потому что сделать качественный продукт и заработать на нем только в Украине невозможно. У нас самым успешным в прокате был "Король Лев", который собрал 130 млн грн. Мы с нашим мультфильмом перед пандемией ставили задачу собрать в Украине 100 млн грн. Но сейчас – я не знаю. Учтено все, кроме риска пандемии. Люди и у нас, и в мире просто не ходят в кино. Кассовые сборы упали не то что в разы –на порядок. На это я не могу повлиять.

Какой будет коммерческая история "Гулливера" в условиях пандемии, разумеется, предсказать сложно. Но успех измеряется не только в сиюминутной прибыли. Ходачуку уже удалось многого достичь. Он открыл окно возможностей для десятков украинских аниматоров. Говоря о художниках, Олег обронил фразу:

– Человеку искусства, чтобы добиться коммерческого успеха, нужен толковый менеджер. Если нет менеджерской команды, коммерческого успеха ты не достигнешь. Разве что после смерти.

Благодаря Ходачуку и его команде у многих людей искусства появился шанс состояться при жизни. Небольшой пример: несколько аниматоров после практики на "Гулливере" устроились работать на Sony Pictures Imageworks Inc. – это американская компания по визуальным эффектам и компьютерной анимации со штаб-квартирой в Ванкувере, в которую тысячи профессионалов со всего мира ежегодно присылают резюме. А еще – в Украине зарождается анимационная школа мирового уровня. И это, конечно же, только начало.
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Дата: 18 августа 2021 года
Использованы фото: facebook.com/khodachuk, facebook.com/bezobmezhenua, facebook.com/GulliverReturns
Верстка: Анна Андреева

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