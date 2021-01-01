Шаги Гулливера. Кто и зачем собрал $10 млн для мультфильма, который придумал Зеленский

Реализация проекта стала возможной благодаря усилиям десятков людей, но ключевую роль сыграл 46-летний бизнесмен Олег Ходачук. Именно он нашел $10 млн и сколотил команду. Привлек к сотрудничеству обладателя американской премии "Эмми" сценариста Майкла Райнена и аниматора Disney Тони Бонилла.
До недавнего времени Олег Ходачук был известен
как банкир и член набсовета АО "Луцк Фудз" (торговая марка "Руна"). В 2017 году к сфере его интересов добавилось искусство. В частности, Ходачук стал продюсером рок-группы "Беz обмежень". В том же 2017-м он встретился с сооснователями группы компаний Студия Квартал 95 Владимиром Зеленским
и братьями Борисом
и Сергеем Шефирами
.
"Кварталовцы" предложили начинающему продюсеру поучаствовать в раскрутке своих проектов: назвали 12 фильмов и один мультфильм. Ходачук выбрал мультфильм. Так и началось совместное производство компаний 95 Animation Studio (входит в группу компаний Квартал 95) и Gulliver Films. Рассказывая о той встрече, Ходачук добавляет, что после того, как Зеленский решил баллотироваться в президенты, он с ним больше не виделся. И – не голосовал за него.
Сегодня при входе в офис Ходачука стоит ростовая фигура Гулливера. Как происходила работа над проектом и что значит быть продюсером, мы и поговорили с бизнесменом. Но вначале о том, откуда у него вообще деньги.