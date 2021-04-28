Як влаштована Служба безпеки України і чому не допоможе реформа

СБУ майже не змінювалось три десятиріччя. Наразі спецслужба як ніколи близько до реформи. Офіцери розповідають, які проблеми не змінити законом
Історія із “замахом” на топпосадовця СБУ з боку колег та водночас недоліки у розслідуванні цього ж злочину Службою безпеки красномовно ілюструють проблеми, із якими спецслужба готується зустріти 30-й рік свого існування: кадрові та фахові.
У порівнянні з 2019 роком кількість скарг на Службу безпеки з боку бізнесу у 2020 році зросла з 17 до 24.
Ліквідація Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ – тепер одна із найбільш важливих змін, яку містить законопроєкт про реформу.
Також внаслідок реформування Служба має позбутися досудового слідства. Після 2026 року зібрані під час спецоперацій матеріали передаватимуться слідчим інших правоохоронних органів. Звуження функцій та оптимізація призведуть до скорочення штату: з 27 000 до 17 000 працівників.
Каменем спотикання на шляху до реформи СБУ є норма про боротьбу з організованою злочинністю. Не виключено, що СБУ, врешті-решт, зможе залишити повноваження у сфері протидії економічним злочинам.
Створення на початку 1990-х спеціалізованих закладів (ВНЗ СБУ у Києві та Харкові) із повним циклом підготовки негативно вплинуло на кадровий склад Служби, запевняє співрозмовник LIGA.net.
“Ми – антикриз. Робимо аудит і даємо рекомендації, – розповідає один із радників Івана Баканова. – Зазвичай нас залучають у форматі нарад або робочих зустрічей, де ми висловлюємо власну думку та надаємо рекомендації”.