Як влаштована Служба безпеки України і чому не допоможе реформа

Слідчі нарікають: процедури в КПК прописані так, що оперативно вести розслідування злочину майже неможливо. Навіть у розслідуванні особливо важливих справ вони по кілька годин проводять біля ксероксу: позаяк робота із секретними документами вимагає самотужки копіювати сотні сторінок кримінального провадження. “Для заблокування підозрілого рахунку ми витрачаємо щонайменше тиждень. Без ухвали судді, без позитивної відповіді від банку доступ до рахунку (наприклад, хабарника) ми отримати не можемо, – розповідає слідчий Головного слідчого управління СБУ Андрій. – Також звичайна практика – коли ми за суддів пишемо текст ухвали”.



Щоб спростити собі життя співробітники Головного слідчого управління СБУ вдаються до професійних хитрощів – у якості понятого кличуть свого завгоспа. Він працює на Володимирській, 33 уже не перший десяток років і пишається тим, що “пережив” усіх очільників служби. “Вони тут – люди тимчасові. А я – кадр незмінний”, – чи то всерйоз, чи то жартома каже він. Завгосп ставить підпис на документі, в якому сказано, що присутній у кабінеті хлопець дійсно вказав, що він впізнав на фото №3 підозрюваного у скоєнні злочину. На оформлення цього документу пішло пів години.



Не менш завантажені паперовою роботою і оперативники.