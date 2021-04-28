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Як влаштована Служба безпеки України і чому не допоможе реформа
Автор: Любов Величко
За фасадом Володимирської. Як влаштована Служба безпеки України і чому вже не допоможе реформа

Автор: Любов Величко
Голова Служби безпеки України Іван Баканов. Колаж: Анна Чуданова/Liga.net

СБУ майже не змінювалось три десятиріччя. Наразі спецслужба як ніколи близько до реформи. Офіцери розповідають, які проблеми не змінити законом

Наприкінці січня в СБУ спалахнув гучний скандал. Служба затримала працівника штабу Антитерористичного центру Андрія Расюка за підозрою у замаху на начальника Главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

“... [Наумов] обов'язково повинен на шість місяців потрапити до лікарні, або взагалі померти“, – таку вимогу, згідно розслідування, отримали виконавці злочину. Замовником слідство вважає колишнього першого заступника голови Служби Дмитра Нескоромного (звільнений у березні 2021 року). Мовляв, він обіцяв $50 000 за генерала, який заважав призначати потрібних людей на керівні посади в СБУ.

А нещодавно, 19 квітня, матеріали справи стали офіційно доступні завдяки ухвалі Київського апеляційного суду. У цьому рішенні судді вказали на порушення з боку СБУ процедури розслідування і відмовили у взятті Нескоромного під варту.

Історія із “замахом” на топпосадовця СБУ з боку колег та водночас недоліки у розслідуванні цього ж злочину Службою безпеки красномовно ілюструють проблеми, із якими спецслужба готується зустріти 30-й рік свого існування: кадрові та фахові.

Гучний скандал допоміг депутатам, які з березня 2020 року працюють над законопроєктом про реформу Служби безпеки. У грудні парламент не дав голоси навіть для винесення його на голосування. Але 28 січня, через п’ять днів після скандалу з замахом на заступника Баканова , реформу СБУ у першому читанні підтримали 285 народних депутатів (вистачило б і 226-ти).

Оновлення Служби може стати незворотним у червні, коли Верховна Рада має голосувати за законопроєкт у другому читанні. Чи виправить реформа недоліки, які накопичились у Службі безпеки України за останні три десятиріччя? LIGA.net розібралась, як вона влаштована всередині.
Спецслужба сьогодні
Спецслужба сьогодні
Що таке СБУ перед реформою? Мовою цифр: 27 000 працівників, які за роки російської агресії розслідували понад 22 000 кримінальних проваджень проти основ нацбезпеки та тероризму.

Лише минулого року спецслужба попередила сім терактів, відбила понад 600 кібератак, викрила сім поставок великих партій кокаїну. Це далеко не весь перелік зі звіту СБУ.

За словами голови СБУ Івана Баканова, спецслужба “стала більш дієвою” і “має здобутки у боротьбі зі злочинцями – кожного дня у всіх сферах, до яких дотична”.
За останні роки спецслужба і справді внесла у перелік досягнень низку вдалих, а часом унікальних і відчайдушних операцій. Мабуть, найвідоміша з них сталася два роки тому, коли спецпризначенці "висмикнули" з ОРДЛО "командира ППО" бойовиків Володимира Цемаха для розслідування справи про збиття лайнера рейсу МН17. Він нібито був причетним до катастрофи пасажирського літака. Бойовика допитали для Гааги, але потім, під тиском Кремля, видали РФ разом з іншими по обміну.
Причетний до катастрофи пасажирського лайнера MH-17 Володимир Цемах. Фото: Володимир Гонтар/ЕРА
Навіщо реформувати Службу, яка дає результат? Є декілька причин.

СБУ, створена за лекалами радянського КДБ та наділена непритаманними функціями, на кшталт протидії корупції та економічним злочинам, майже не змінювалась з 1992 року. Надмірні повноваження призводили до непоодиноких корупційних та кримінальних скандалів у стінах Служби, а хибні пріоритети – до роздутого штату. Як ілюстрація: під час російської агресії у центральному апараті СБУ кількість працівників, що протидіють корупції, була у сім разів більшою за тих, хто бореться з тероризмом (точні дані засекречені).

"У СБУ є два крила: одне бореться з російською окупацією, тероризмом, проводить спецоперації, а інше чинить тиск на бізнес і заробляє собі гроші зловживанням службовим становищем", – казав секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

У порівнянні з 2019 роком кількість скарг на Службу безпеки з боку бізнесу у 2020 році зросла з 17 до 24.

Окреме питання до ефективності роботи Служби безпеки України. Другий рік поспіль СБУ публічно звітує про результати своєї роботи, але про що говорять ці цифри?

Ось приклад. З-поміж своїх досягнень у 2020-му СБУ вказала, що блокувала підписання невигідного державі контракту на придбання вагонів на $150 млн. Якщо уважно прочитати матеріали кримінального провадження, можна дізнатись, що розслідування розпочалось ще у березні 2016 року, а вагони арештували у 2018 році. Ще один приклад зі звіту – СБУ у 2020 році буцімто заблокувала роботу фінансової піраміди B2B Jewerly, організатори якої виманили в українців $250 млн. Насправді, ця піраміда працює і в 2021 році.
Ще одна причина для реформування – політична: цього вимагають представники ЄС та НАТО. Західні дипломати вважають перетворення в Службі передумовою для зближення України з цими структурами, насамперед Північноатлантичним альянсом.
Що має змінитися?
Що має змінитися?
Одне з ключових перетворень, на яке Захід сподівався ще три роки тому, – позбавлення Служби безпеки України функції антикорупційного контролю (простими словами, ліквідація Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ). У липні 2018 року на саміті НАТО в Брюсселі, українську делегацію очікували саме з такою новиною. Але напередодні саміту Верховна Рада ухвалила закон про національну безпеку, не включивши до нього норму про позбавлення СБУ антикорупційної діяльності.

Ліквідація Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ – тепер одна із найбільш важливих змін, яку містить законопроєкт про реформу.

Згідно законопроєкту, має відпасти ще одна непритаманна функція СБУ: участь у розслідуванні економічних злочинів (функцію має забрати Бюро економічної безпеки).

Заради точності варто зазначити, що Служба безпеки і сьогодні не має права самостійно вести розслідування корупційних та економічних злочинів. Але за дорученням прокурорів та слідчих правоохоронних органів співробітників СБУ залучають до проведення обшуків та інших слідчих і оперативно-розшукових дій. У 2019 році надійшло близько 7000 таких доручень.

Також внаслідок реформування Служба має позбутися досудового слідства. Після 2026 року зібрані під час спецоперацій матеріали передаватимуться слідчим інших правоохоронних органів. Звуження функцій та оптимізація призведуть до скорочення штату: з 27 000 до 17 000 працівників.

Натомість СБУ сконцентрується на оперативно-розшуковій, контррозвідувальній діяльності, захисті національної державності та охороні держтаємниці. Зарплати та соцгарантії есбешників суттєво зростуть. А з ними і так званий “бюджет на розвиток” – закупівлю обладнання, інфраструктуру. “На 2021 рік цей бюджет збільшили вдвічі (точна сума не є відкритою. – Ред.). І далі передбачається збільшення: на 5-10-15-20% щороку”, – пояснює заступник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.
Передбачена також демілітаризація – співробіники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання.

Окрім покращення умов служби, СБУ отримає і нові можливості. Наприклад, право блокувати участь партій у виборах (через підозру у сепаратистській діяльності). Також після реформи працівники Служби перевірятимуть кандидатів на посади категорії "Б" у держслужбі (керівники директоратів, департаментів, управлінь тощо). Одна із найбільш суперечливих новацій – запроваджуються так звані механізми превентивного реагування на загрози держбезпеці у вигляді пропозицій та офіційних застережень СБУ. Не виключено, що такі “застереження” можуть стати новим інструментом для тиску на бізнес.
Погляд зсередини
Офіцери середньої ланки СБУ втілення в життя окремих норм законопроєкту чекають із нетерпінням. Зокрема, реформа передбачає збільшення зарплати до рівня ДБР та НАБУ (посадовий оклад для слідчих і оперативників ДБР складає 42 000 гривень). Також з'явиться можливість вийти на пенсію після 20 років вислуги.
“Нас фактично не бачать сім’ї: коли йду на роботу, діти ще сплять, коли повертаюсь – уже сплять, – говорить Валерій, який працює у Департаменті захисту національної державності СБУ. – Я, підполковник із вислугою 18 років, отримую 27 000 гривень. А простий опер, який щойно прийшов, – близько 20 000 гривень. Хіба це зарплата? Опер має отримувати гідну грошову винагороду...”
Після того, як СБУ очолив Іван Баканов, зарплати працівників зросли на 20%. У СБУ передбачені премії у розмірі 30% за високі результати, а на відділ щомісяця дається одна премія у розмірі 100% від окладу. Це мотивує далеко не всіх.

33-річний майор Андрій з нетерпінням чекає на пенсію, бо його “запал та ентузіазм уже перегоріли”. Каже, що як і багато інших в СБУ, практично живе на роботі. Вийти на службу в суботу тут вважається нормою. Працювати у свято – теж. Понаднормову працю терплять з багатьох причин. Хтось хоче отримати службове житло, хтось цінує хороші зв’язки або ранній вихід на пенсію.
Передчасно святкувати
Передчасно святкувати
Передбачені реформою підвищення зарплат і соцгарантії для працівників Служби не викликають дискусій, а ось решта… До другого читання законопроєкту про оновлення СБУ вже подано близько 2500 поправок.

Найголовніші баталії точаться навколо ключових змін. Як раніше писала LIGA.net із посиланням на співрозмовника з найближчого оточення Зеленського, каменем спотикання на шляху до реформи СБУ є норма про боротьбу з організованою злочинністю. "Для нас це головна розтяжка. Захід вимагає відрізати це від СБУ, але тоді це створить монополію МВС. Тому ми шукаємо баланс. Ми не хочемо каструвати СБУ на догоду Заходу, а потім розгрібати наслідки", – пояснював співрозмовник. Іван Баканов в інтерв’ю також дав зрозуміти, що не погоджується із втратою цього напрямку: “Небезпека такого підходу (виключення СБУ із системи протидії оргзлочинності і корупції. – Ред.) у тому, що оргзлочинність використовують іноземні спецслужби для розвідувально-підривної діяльності проти України. Це і фінансування тероризму й сепаратизму, і корупційне проникнення агентури до державних органів”, – казав голова СБУ.

Каменем спотикання на шляху до реформи СБУ є норма про боротьбу з організованою злочинністю. Не виключено, що СБУ, врешті-решт, зможе залишити повноваження у сфері протидії економічним злочинам.

Служба безпеки намагається втримати і економічний напрямок. Своє обурення щодо втрати СБУ права займатись економікою Баканов висловлював так: “Ніхто навіть не згадав ні про об’єкти критичної інфраструктури, ні про спроби встановлення транснаціональними корпораціями контролю над стратегічними підприємствами і ліквідними секторами економіки”.

Не виключено, що СБУ, врешті-решт, зможе залишити повноваження у сфері протидії економічним злочинам, адже законопроєкт називає одним із завдань Служби “проведення контррозвідувального забезпечення економічного потенціалу”.

Зберегти обидва напрямки неможливо, якщо відбудеться скорочення штату, як передбачено у законопроєкті. Нагадаємо, реформа різко скоротить штат СБУ – з сьогоднішніх 27 000 осіб до 17 000 осіб після 2023 року. Тому у контррозвідці наполягають на менш радикальному варіанті: зменшення штату до 20 000 осіб упродовж найближчих семи років. Мовляв, на різке скорочення у бюджеті не вистачить грошей.
Які проблеми не покращить реформа
Які проблеми не покращить реформа

Звісно, це не повний перелік суперечок навколо законопроєкту. Втім, хто б не виграв у протистоянні, реформа не вилікує всіх проблем спецслужби. Це стає добре видно, якщо прислухатись не лише до керівної ланки Служби безпеки України. Liga.net поспілкувалась із сімома представниками СБУ, які на умовах анонімності погодились розказати про внутрішню кухню спецслужби.

Кадри. “Думаєте, багато людей хочуть працювати в СБУ?! Знайти фахову некорумповану людину навіть на керівну посаду – вісім із десяти людей відмовляються”, – каже в коментарі LIGA.net один із радників Івана Баканова.
Молодь, яка приходить на службу з дипломом контррозвідника, у деяких старожилів СБУ не викликає захвату.

Створення на початку 1990-х спеціалізованих закладів (ВНЗ СБУ у Києві та Харкові) із повним циклом підготовки негативно вплинуло на кадровий склад Служби, запевняє співрозмовник LIGA.net.

“Переважна кількість курсантів, які гарантовано стануть співробітниками СБУ, були дітьми СБУшників. Потім сюди додалися діти бізнесменів, які хотіли мати своїх дітей серед так званої еліти. Уже під час навчання відбувалося формування майбутніх співробітників в дусі “бізнесменів-заробітчан”. Хлопчина із простої сім’ї мав мало шансів відібратися навіть до числа абітурієнтів. Такий стан справ заклав підвалини для кадрових проблем”, – запевняє представник спецслужби.

З його слів, ледь не з початку викладацька робота в Академії СБУ була малопрестижною. Мовляв, туди відряджалися співробітники, які в силу різних причин не могли працювати на практичній роботі. Найкращих кандидатів, впевнений співрозмовник, слід шукати із числа старшокурсників цивільних вишів, а після отримання дипломів та перевірки таких осіб необхідно скеровувати б на дворічні курси підготовки на базі Академії СБУ.
﻿Паперова трясовина
Усі співробітники СБУ, з якими спілкувалася LIGA.net, скаржаться на надмірний бюрократизм: поки зібрана інформація доходить “догори”, вона втрачає актуальність.
У Головному слідчому управлінні СБУ роботи завжди було багато, а після початку Антитерористичної операції усі буквально потопають у тоннах паперів. Авторка LIGA.net особисто переконалася: кабінети завалені коробками, стосами паперових тек на підлозі, які інколи вищі за стіл.
Голова СБУ Іван Баканов у своєму робочому кабінеті. Фото: glavcom.ua
Слідчі нарікають: процедури в КПК прописані так, що оперативно вести розслідування злочину майже неможливо. Навіть у розслідуванні особливо важливих справ вони по кілька годин проводять біля ксероксу: позаяк робота із секретними документами вимагає самотужки копіювати сотні сторінок кримінального провадження. “Для заблокування підозрілого рахунку ми витрачаємо щонайменше тиждень. Без ухвали судді, без позитивної відповіді від банку доступ до рахунку (наприклад, хабарника) ми отримати не можемо, – розповідає слідчий Головного слідчого управління СБУ Андрій. – Також звичайна практика – коли ми за суддів пишемо текст ухвали”.

Щоб спростити собі життя співробітники Головного слідчого управління СБУ вдаються до професійних хитрощів – у якості понятого кличуть свого завгоспа. Він працює на Володимирській, 33 уже не перший десяток років і пишається тим, що “пережив” усіх очільників служби. “Вони тут – люди тимчасові. А я – кадр незмінний”, – чи то всерйоз, чи то жартома каже він. Завгосп ставить підпис на документі, в якому сказано, що присутній у кабінеті хлопець дійсно вказав, що він впізнав на фото №3 підозрюваного у скоєнні злочину. На оформлення цього документу пішло пів години.

Не менш завантажені паперовою роботою і оперативники.
Через надмірну забюрократизованість внутрішніх процесів працівники СБУ втрачають мотивацію. Фото: Любов Величко
“Є сила-силенна внутрішніх документів, які насправді ніяк не впливають на професійну діяльність, але з’їдають до 90% робочого часу, – розповідає досвідчений контррозвідник Олексій. – Через це здобута мною цінна інформація так і не принесе державі жодної користі. Бо вона актуальна тільки дві години, а процедура щодо її донесення до керівництва розтягується на кілька днів”.

“Ти витрачаєш папір, час, документ редагують купу разів, а через місяць знищать. Замість складання цих папірців, я міг ще десять таких же актуальних інформацій дістати”, – додає оперативник Михайло, який шукає ворожу агентуру у державних відомствах.

Одна із ілюстрацій внутрішньої кухні Служби безпеки України – робота з інформацією з обмеженим доступом. Для цього існують спеціальні категоровані комп'ютери, але їх дуже мало. За словами співрозмовника зі Служби, щоб впоратись із поточним обсягом завдань есбеушники сідають за звичайні комп'ютери. За це їх у будь-який момент можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Або “прослушка”. Санкції на задокументовані телефонні розмови дає суд, але в Службі є практика “напівофіційного прослуховування”, коли працівники Служби слухають телефонні розмови “цікавих” людей на прохання керівництва.

Співрозмовник LIGA.net в СБУ виправдовує таку практику бажанням контролювати поточну ситуацію та розуміти, які плани мають, наприклад, лідери радикальних організацій. Звісно, незаконне прослуховування відбувається не завжди в інтересах держави. Згідно матеріалів одного із кримінальних проваджень, така послуга з боку представників СБУ коштувала замовнику $3000 за 10 днів прослуховування.

У структурі СБУ є цілий відділ, який займається “прослушкою”. Здебільшого, у ньому працюють жінки. Як пояснює співрозмовник LIGA.net, їм легше тримати увагу. Така робота вважається шкідливою, тому рік пенсійного стажу у цьому відділі рахують за півтора.
Агенти
Одне із базових завдань есбеушників – залучення до позаштатної роботи агентів. Найуспішніші ті оперативники, у яких агентів (і, відповідно, інсайдерської інформації) більше.
Громадські активісти, журналісти, співробітники профільних правоохоронних органів, експерти – з такими людьми у першу чергу намагаються подружитися оперативники. Познайомившись ближче, з ними підписують договір про співпрацю на благо держави.
“Задача мінімум – завербувати хоча б двох осіб на рік”, – розповідає оперативник Андрій, який працює в СБУ уже 12 років. – Але по-справжньому круті джерела ми намагаємося не вносити в офіційну базу даних, щоб не підставити людину. На жаль, історія навчила, що керівництву нашого органу ми не завжди можемо довіряти. Якщо відбудеться “злив” секретної інформації з іменами наших агентів співробітникам спецслужб інших держав, це може закінчитися дуже погано”.

Четверо оперативників, з якими поспілкувалася LIGA.net підтвердили, що для убезпечення справжніх агентів, вони спілкуються з ними “неофіційно”, натомість вписують у базу агентів менш значимі контакти, часом, навіть без їхньої згоди.
Агент СБУ Ігор Куліш з 2014 року брав участь у цілій низці бойових операцій на окупованій території спільно зі Службою безпеки України. Фото: Цензор.нет
Роботу агентам не оплачують, інколи оперативники можуть пригостити їх у кав’ярні – на це видаються незначні кошти. Агент, натомість, може розраховувати на корисні зв’язки у силових структурах.

“Через недовіру та упереджене ставлення багато людей відмовляються з нами співпрацювати. Дехто боїться, що це вилізе боком. У мене, приміром, всього четверо людей, які багато років поспіль допомагають мені у роботі”, – каже оперативник Роман, в якого за плечима 18 років вислуги в СБУ.
+ Бонус з-під грифа “секретно”. Хто допомагає Івану Баканову
+ Бонус з-під грифа “секретно”. Хто допомагає Івану Баканову
Зазвичай, у проєкті “LIGA радників” ми також розповідаємо про радників керівників державних органів. В СБУ ця категорія працівників є засекреченою.

Втім, LIGA.net змогла поспілкувалася з деякими з них.

Покращувати роботу СБУ голові Івану Баканову допомагають декілька радників (точна кількість засекречена). Окрім штатних, близько півтора десятка з них працюють на громадських засадах, без зарплати. Кожен відповідає за окремий напрямок: комунікаційний, юридичний, кадровий.

“Ми – антикриз. Робимо аудит і даємо рекомендації, – розповідає один із радників Івана Баканова. – Зазвичай нас залучають у форматі нарад або робочих зустрічей, де ми висловлюємо власну думку та надаємо рекомендації”.

Серед радників лише двоє – публічні постаті. Наприклад, радницею із юридичних питань є Алла Басалаєва. Вона довгий час працювала у Центральній виборчій комісії та була суддею цивільної палати Дарницького районного суду.
Інша “незасекречена” радниця – Альона Семикіна. Раніше вона працювала головою департаменту зв’язків з інвесторами компанії ДТЕК, а з грудня 2019 року обіймає позицію позаштатної радниці з комунікацій в СБУ.
Радниця Івана Баканова з комунікацій Альона Семикіна. Фото: надане Альоною Семикіною
Семикіна відповідає за весь напрям комунікацій: курує пресслужбу, комунікацію всіх заступників голови СБУ, начальників регіональних управлінь СБУ та антикризові стратегії. Робить вона це ще із трьома позаштатними радниками – SMMником, дизайнером та фотографом.

“За останній рік у співпраці з пресслужбою СБУ ми запустили новий веб-сайт СБУ, почали активно використовувати соцмережі, по-новому опрацьовуємо запити ЗМІ – швидше реагуємо, запити "не губляться”, – розповідає Семикіна.

Попри великий обсяг роботи Олена, за її словами, не отримує зарплату в Службі, і це – ще один бік проблем СБУ. Адже непрозора бухгалтерія – навряд чи додає ефективності контррозвідувальному органу.
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﻿Дата: 28.04.2021
Інфографіка: Анна Чуданова, Аліна Подлєсна
Верстка: Анна Андреєва
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