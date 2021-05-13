“Інвестняні” з Мін’юсту. Хто та як приглядає за вашими активами

До роботи Власюка

претензії у керівництва відомства, зокрема й у профільної заступниці міністра Оніщук, тож йому довелося звільнитися. А потім і взагалі з’ясувалося, що Антирейдерська комісія ”каденції Власюка”

200 скарг, рішення щодо яких Малюська відмовився підписувати через їхню сумнівну якість. Ці скарги потім суттєво загальмували роботу Колегії. Владислав Власюк каже LIGA.net, що не знає, як коментувати цю інформацію, бо

LIGA.net)

каже Власюк.

LIGA.net)

“не зрозуміло, про які 200 скарг йдеться. До того, як Оля (Оніщук.–прийшла на посаду, мені питань до якості висновків ніхто не озвучував, –– І я не пригадую, щоб була аж така кількість скарг, які би потім можна було “одним махом” подати міністру. Якщо ж ідеться про час, коли вона (Оніщук. –вже була на посаді, то вона теж була в Колегії. Хай запитає себе, чому якість висновків там якась не така”.