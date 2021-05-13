“Інвестняні” з Мін’юсту. Хто та як приглядає за вашими активами

Ось як працювала схема захоплень активів через комунальні підприємства з розповіді
заступниці міністра юстиції з реєстраційних питань Ольги Оніщук. Після реєстрації комунального підприємства Міністерство юстиції його акредитовувало. Потім КП наймало державних реєстраторів і приймало замовлення на незаконні реєстраційні дії від замовників рейдерства. Мін’юст заплющував очі на порушення з боку реєстраторів цих КП, не притягуючи їх до відповідальності. А потім Антирейдерська колегія, яка в ті часи ще називалася комісією, легітимізувала ці дії, не скасовуючи їх як незаконні.
Загалом комунальних підприємств та їхніх філій у Мін’юсті Павла Петренка було близько 200
. Коли команда Малюськи розпочала верифікувати, хто з цих реєстраторів справжній, то, як розповідала
Ольга Оніщук, чимала кількість реєстраторів комунальних підприємств взагалі не з’явилися на таку верифікацію. Цим людям одразу заблокували ключі доступу до реєстрів (точну кількість таких заблокованих реєстраторів КП на час публікації встановити не вдалося).
Комунальні реєстраційні підприємства стали помітно шкідливими, бо їм фактично від запуску дозволили відкривати філії у великих містах. Це дало можливість обходити питання територіальності (власника заводу в Києві може змінити у реєстрах лише столичний реєстратор) і залучати комунальні підприємства до сумнівних схем у всій країні. Яскравим прикладом було КП "Реєстрація нерухомості та бізнесу"
, яке засвітилося у низці кримінальних проваджень та журналістських розслідувань. Щодо директора іншого такого КП, “Правочин”, Віталія Романчука, вже навіть є вирок
. Як повідомляли
“Наші гроші”, у справі “Правочину” прослідковувався зв’язок із експрокурорами Владиславом Шпаковим та Захаром Антиповим. Іноді активи, які переписували реєстратори КП, опинялися
у колишніх та нинішніх працівників прокуратури, поліції, СБУ або їхніх родичів. Як, наприклад, сталося із гаражами на вулиці Соломії Крушельницької у Києві. “Наші гроші” писали, що після незаконної перереєстрації у деяких гаражів з’явились такі нові власники: Петро Коваль, батько
заступника прокурора регіону Військової прокуратури Центрального регіону України Ігоря Коваля; Костянтин Проскурко, якого кеш гугла знаходить
як посадову особу департаменту Господарського забезпечення Служби автомобільного транспорту Служби безпеки України, Роман Носенко, теж співробітник
ДЗЗ САТ СБУ.
Аби прибрати схему, команда нового міністра Дениса Малюськи позбавила всі “КаПешки” доступу до реєстрів у ніч із 1 на 2 листопада 2019 року. Але проблеми, які вони створили, міністерство вирішує і досі. Навіть 2020 року понад 15% скарг, що заходили до Антирейдерської колегії, були
саме на реєстраторів комунальних підприємств.