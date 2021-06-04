ДЕФІЦИТ №1. ЯК УКРАЇНА ПОЛЮВАЛА НА ВАКЦИНУ і ЧОМУ ОПИНИЛАСЯ ПОЗАДУ УСІХ

“Ми розуміли, що як мінімум до кінця першого кварталу її не отримаємо, і досі вона не зареєстрована в жодній країні світу. Були й інші виробники, але вони об’єктивно оцінювали свої виробничі потужності і пропонували постачання на третій-четвертий квартали 2021 року”, – пояснив Іващенко.
Водночас CoronaVac пропонував швидке постачання: впродовж місяця після дати офіційної реєстрації в країні виробника. Тому договір підписали з Лекхімом, розповідає заступник міністра. Цю вакцину зареєстрували в Україні лише 10 березня, а перша партія надійшла 25 березня.
Втім, ефективному пошуку і переговорам заважали не лише технічні нюанси та неприйнятні терміни постачання від деяких виробників.
А й внутрішні чвари.
Напруження у відносинах між керівництвом МОЗу та Медзакупівлями проявилося і під час пошуку вакцини від COVID-19.
10 грудня, коли бюджетний рік добігав кінця, а конкретних домовленостей про постачання так і не було, Міністерство охорони здоров’я уповноважило ДП на проведення закупівлі антиковідної вакцини. МОЗ і ДП більше тижня вели діалог із кількома виробниками щодо постачання у найкоротші строки.
За словами Жумаділова, особисто Степанов не брав участі у цих переговорах, але МОЗ був у курсі всіх перемовин. А 21 грудня міністр повідомив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю, що ДП зриває переговори з виробниками, бо вимагає від них банківську гарантію на передоплату. Шмигаль вірить, телефонує Жумаділову і забороняє робити будь-які кроки без МОЗу.
Бюджетний рік завершувався і якщо не витратити передбачені на вакцини гроші (1,3 млрд гривень), то постачання відкладалося б на два місяці – нові контракти коштом бюджету-2021 можна було б укласти не раніше лютого.
“Тож, виконуючи усне
доручення міністра, в наступні дні ми надіслали в МОЗ наші пропозиції правок до договорів про закупівлю вакцини з кількома постачальниками на погодження, як того вимагав Степанов. Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише щодо одного. З ним і був укладений договір”, – написав Жумаділов у Facebook.
Так Україна отримала контракт на CoronaVac
.
Іронія в тому, писав
згодом Жумаділов, що і Лекхім, і другий потенційний постачальник Novavax дали банківську гарантію на передоплату, адже це звичайна практика (нагадаємо, цю вимогу держпідприємства міністр Степанов назвав зривом перемовин).
Поява посередника у постачанні вакцини CoronaVac – компанії Лекхім – спровокувала окремий скандал.
Група компаній Лекхім належить Валерію Печаєву, якого у ЗМІ пов’язували
із Раїсою Богатирьовою, очільницею МОЗ часів Віктора Януковича. Скандал набув широкого розголосу після заяви благодійного фонду Пацієнти України, який вказав, що у часи Богатирьової Лекхім вигравав багатомільйонні тендери Міністерства охорони здоров’я. Цю інформацію ще у 2013 році озвучив
Павло Петренко як член тимчасової комісії парламенту з питань розслідування діяльності МОЗ.