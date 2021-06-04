ДЕФІЦИТ №1. ЯК УКРАЇНА ПОЛЮВАЛА НА ВАКЦИНУ і ЧОМУ ОПИНИЛАСЯ ПОЗАДУ УСІХ

“Для однієї цільової групи ми повинні використати один продукт. Спочатку планувалося 117 000 доз Pfizer витратити на медиків у ковідних госпіталях. Але ситуація різко змінилася – прийшла AstraZeneka (Covishield). Ми не могли розпочати вакцинацію інших категорій населення, поки ковідні госпіталі не вакциновані, бо чекають на Pfizer. Тому змінили графік: 117 000 доз Pfizer перенесли на будинки інтернатного типу, бо їх треба вакцинувати через мобільні бригади: шестидозний флакон, є особливості поводження з вакциною, зберігання, транспортування, доза не 0,5 мл, а 0,3 мл. Почали вакцинувати AstraZeneka (Covishield) ковідні госпіталі, заодно й інших медпрацівників у лікарнях із ковідними відділеннями, це вирішувалося на ходу”, – розповідає Лапій.



Під час навчань, на яких мобільні бригади тренувалися поводитися з вакциною, тренери наголошували, що залишки не мають бути утилізовані. Термін придатності відкритого 10-дозового флакона (на той час використовували тільки Covishield) – шість годин.



“Із першого дня тренінгів їм одразу давали вказівку: якщо у флаконі лишається одна, дві, три дози чи більше і вакцинація відбувається в ковідному стаціонарі, то там, крім медиків, є немедичний персонал, без якого лікарня працювати не може. Запропонуйте їм щепитися”, – каже Лапій.



Проте майже одразу з’явилися повідомлення про те, що медики утилізують невитрачені залишки вакцини. За словами Лапія, це проблема організації на місцях.



“Часто управлінці на місцях починають давати свої вказівки: не поспішати, включати побільше протипоказів, відмовлятися вакцинувати людей, наприклад, після інсульту, “хоч би чого не сталося, щоб ми не були винні”. Були історії, коли в лікарні 50 медиків, а бригада приїхала з 40 дозами. Щоб не переобтяжуватися – завтра ще приїде”, – ділиться лікар.