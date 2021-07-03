Між спортом і туризмом. Як влаштований Мінкульт, якому так довго шукали місце

В Олександра Ткаченка працює п’ять заступників: Ростислав Карандєєв, Світлана Фоменко, Лариса Петасюк, Тарас Шевченко і Артем Льозін. Державний секретар – Ярема Дуль. Троє з них працювали в міністерстві за різних міністрів – Ростислав Карандєєв був і радником, і заступником у В’ячеслава Кириленка та Євгена Нищука, наразі він формально опікується ЦОВВами; Світлана Фоменко була заступницею у Нищука та Бородянського і опікується міжнародкою; а Лариса Петасюк свого часу очолювала юридичне управління Мінкульту, її сфера відповідальності, зокрема – УКФ та Український інститут книги. Тарас Шевченко прийшов з недержавного сектору і займається інформаційною політикою, а Артем Льозін відповідає за цифрову трансформацію міністерства, раніше він працював керівником VOD-платформи 1+1 video.
Утім, за словами наших трьох співрозмовників, які побажали залишитись анонімними, складається враження, що в Міністерстві культури два міністри – перший заступник Ткаченка Ростислав Карандєєв є доволі впливовим і репрезентує у цьому візії Офісу президента. До свого призначення першим замом Карандєєв був радником нинішнього голови ОП Андрія Єрмака. За свідченнями наших візаві, Карандєєв зарекомендував себе в ОП як людина, яка добре знає культурний сектор, ключових людей та може забезпечити потрібний вплив.
Андрій Єрмак – не стороння для української культури людина і продовжує нею бути, вочевидь, впливаючи на важливі призначення та рішення в цій сфері. Будучи кінопродюсером, він, зокрема, співпрацював з Артемом Колюбаєвим, нині головою Ради з державної підтримки кінематографії – важливого органу, який затверджує розподілення фінансування на фільми та серіали. Голову Держкіно Марину Кудерчук, яку призначили в результаті скандального другого конкурсу на посаду, теж – на анонімних засадах – називають "людиною Єрмака".
Ще одна область зацікавлень Андрія Єрмака – комеморація трагедії у Бабиному Яру. Зокрема, в.о. директора Національного заповідника "Бабин Яр" призначена Роза Тапанова
, колишня юристка, яка працювала в Адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія", засновником та співвласником якої до 2019 року був голова Офісу президента Андрій Єрмак. Наразі будівлю заповідника в колишній конторі єврейського кладовища готують до оренди
приватним Меморіальним центром "Бабин Яр", інвесторами якого, зокрема, є Міхаїл Фрідман, Віктор Пінчук та Павло Фукс, а художнім керівником – російський кінорежисер Ілля Хржановський. Лояльність влади до приватного проєкту меморіалізації трагедії підкреслюється тим, що саме Андрій Єрмак видає розпорядження стосовно термінової розробки
програми заходів до 80-річчя трагедії, які держава організовує спільно, або радше під крилом приватного меморіалу.
Міністр Олександр Ткаченко, який спочатку артикулював незадоволення приватним проєктом комеморації Бабиного Яру за російські гроші, в лютневому інтерв’ю відповідає
, що проєкт "обдуманий та осмислений" і "ризиків не несе". Окрім того, міністерство погодило будівництво меморіальної синагоги на території Бабиного Яру, яка, за словами
голови Інституту національної пам’яті Антона Дробовича, перебуває на території колишнього православного кладовища.
Утім, у міністра залишаються сфери, де він є суб’єктним – інформаційна безпека, програма з популяризації читання, підтримка креативних індустрій тощо.
Можливо, саме для збереження суб’єктності та роботи з людьми, яким він довіряє, Олександр Ткаченко привів у свою команду 11 радників і радниць.