Митний глухий кут: Як Володимир Зеленський зламав зуби, але підняв рейтинг на боротьбі з контрабандою

"Ми співпрацювали з Рябікіним багато років в юридичному полі. Контракт з ДА "Бориспіль" з 2003 року у нас був. Також ми співпрацювали з Мінтрансом, коли там працював Павло Рябікін", – пояснив Ігор Фомін LIGA.net. Нинішнє керівництво ДМСУ планує посилити відповідальність за контрабанду. Саме Фомін допомагає з цим Рябікіну. "Я – спеціаліст з кримінального права і процесу, бравв участь у розробці законопроєкту про посилення кримінальної відповідальності для контрабандистів, – розповідає Ігор Фомін. – Парламентарі вважають, що кримінальна відповідальність має бути тільки за те, що не сплачуються податки стосовно підакцизних товарів. Наша позиція така – будь-які податки потрібно платити. Чому має особа не бути кримінально відповідальна, якщо вона не сплатила ПДВ на 10 мільйонів, але відповідати за несплату акцизу на один мільйон?".



Антоніна Петриченко каже, що голова ДМСУ ще не звертався до неї по допомогою або за порадами. "Я займаюся юридичним супроводженням будівництва. На митниці також це потрібно. Але я перехворіла на коронавірус дуже важко і з моменту призначення мене радницею фактично не працювала на митниці в жодному статусі. Та й не знаю, чи буду", – прокоментувала Петриченко.



Так само лише номінальним радником є адвокат Артем Загоруйко, який спеціалізується на господарському, цивільному та кримінальному праві. На початку 2021 року він брав участь у конкурсі на посаду керівника підрозділу інфраструктури. Результати конкурсу скасували через карантинні обмеження, але Загоруйко запропонував стати радником Рябікіна, і той погодився.



"Я з Рябікіним не спілкуюся і не маю завдань від нього. Моя спеціалізація – питання, пов'язані з обслуговуванням нерухомості і її супроводження. Я ще нічого не встиг зробити корисного на цій посаді. Але дуже хочу".



Як свідчать слова деяких радників з команди Рябікіна, коли керівник почувається тимчасовою людиною на посаді, від його команди навряд чи варто очікувати помітних результатів.



Утім, президент, схоже, не бачить у цьому проблеми. Українська митниця змінюється, її реформа – один із моїх пріоритетів, сказав президент Зеленський на зустрічі із Генеральним секретарем Всесвітньої митної організації доктором Куніо Мікурією.