Митний глухий кут: Як Володимир Зеленський зламав зуби, але підняв рейтинг на боротьбі з контрабандою

Раніше бізнес був змушений купувати такі дані на чорному ринку за $100-400, щоб мати інформацію для аналізу, стверджується на сайті
Міністерства цифрової трансформації. Тепер – це у вільному доступі. Підготовка до запуску бази експортно-імпортних декларації тривала понад рік і є лише одним із напрямів цифровізації."Ми цілеспрямовано рухаємося до відкриття даних Держмитслужби і налаштовані надати у вільний доступ усі 20 наборів даних, визначених для нас постановою
Кабміну №835 від 3 березня 2021", –коментував місяць тому заступник голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку Євгеній Єнтіс.
Утім, із тезою про "цілеспрямований рух до відкриття даних Держмитслужби" згодні не всі. Позаштатний радник голови ДМСУ Роман Ланський, який займався питаннями цифровізації, 24 червня написав заяву про звільнення. У коментарі LIGA.net він пояснив це штучним гальмуванням реформ. "За останні п’ять місяців йде системне блокування ІТ-реформи на митниці, що для мене є маркером відсутності бажання системних змін в Держмитслужбі та реальної боротьби з корупцією та неефективністю в органі".
Детальніше Ланський описав проблему наприкінці червня на своїй FB-сторінці
. Його словами, впровадження величезної кількості нових ІТ-продуктів, які мали б закрити ключові потреби митниці, зависло у повітрі. З-поміж них: нова система управління ризиками; система митного оформлення для декларацій спільного транзиту із ЄС; Морський журнал пункту пропуску; Реєстр інтелектуальних прав власності; 12 автоматизованих адмінпослуг; Система митного аудиту. Ексрадник голови ДМСУ уточнив, що всі ці проєкти не впроваджуються "під різним соусом, іноді вже абсолютно абсурдним".
Чи не найбільше Ланського обурює "свідоме блокування" роботи "найпопулярнішого сервісу митниці" – калькулятора вартості розмитнення автомобіля. Цей сервіс дозволяв у декілька кліків розрахувати платежі, які має зробити декларант транспортного засобу.
"Понад 3,2 млн разів митну вартість авто та обсяг митних платежів розраховували через наш онлайн-сервіс. 750 000 користувачів за півтора року. У середньому, 5500 разів на день", – Ланський цифрами ілюструє популярність сервісу.
Але в середині червня калькулятор припинив роботу (і на час підготовки статті не відновився). За проблемами із впровадженням нових IT-продуктів лежить конфлікт між новою і "старою" командами айтішників на митниці. Наприклад, Ланський впевнений, що руку до зупинки автокалькулятора доклав Олександр Івашкович, начальник спецуправління Департаменту інформаційних технологій. Останній – представник "старої" IT-команди митниці.
Нова команда – це група фахівців, які прийшли на митницю за Нефьодова. Той у 2019 році зібрав команду з двох десятків осіб, яка за фінансової підтримки Євросоюзу та американської організація USAID почала працювати над реформуванням митниці. Значна частина з них – вихідці із ІТ-сфери.
Наприклад, окрім Ланського на митницю прийшов Володимир Чугай (раніше працював у компаніях KM Core Holding та Crazy Liama), Валерій Остроухіх (понад п’ять років працював в проектах Zakupki.Prom.ua, "Аукціон.Prom" та "Вчасно"), Сергій Кулик (розпочинав реформу онлайн-тендерів, і був топменеджером в Прозорро.Продажі), Павло Шкурихін (працював у Міністерстві охорони здоров’я у проєкті реформи екстреної медичної допомоги та у компанії EPAM).