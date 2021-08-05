АРМА: Управляє мільярдами, втрачає сотні мільйонів. Що не так зі скандальним агентством

Хто б і як не ставився до чиновників часів Олександра Клименка та Віктора Януковича, цей приклад збереження вартості арештованого майна, яке після закриття кримінального провадження треба повернути власнику, – ознака цивілізованого підходу і на сьогодні досить показовий випадок, який убезпечив державу від зайвих витрат. Якби вину підозрюваних довели – ці гроші відійшли б державі як компенсація за збитки від кримінального злочину.



Так було не завжди. Ще у недалекому минулому, до появи АРМА, недбалість правоохоронців із арештованим майном дорого коштувала державному бюджету. Наприклад, за рішенням Європейського суду із прав людинивід 2 червня 2014 року, Україна виплатила ірландському підприємству East/West Alliance Ltd. 5 млн євро. Це – плата за збитки, які завдали компанії: із 14 арештованих пасажирських літаків, які під час кримінального провадження були вилучені податковою міліцією і зберігалися в Київській області. У підсумку частина літаків була понівечена, а деякі – “зникли”. Збитки лягли на держбюджет, а відтак і на гаманці українців.



У ті “старі” часи ані правоохоронні органи, ані суд на час кримінального провадження не піклувалися про збереження арештованого майна та його економічної вартості. Приклад з літаками є найгучнішим кейсом з цілої низки аналогічних справ, де після зняття арешту власник отримував замість свого майна брухт та непотріб.



Потреба змін визріла давно, але, як часто траплялося, реформа розпочалася під тиском ззовні.



АРМА створили у 2016 році за аналогією до органів АRО-АМО (Asset Recovery Office – Asset Management Office) Європейського Союзу, що було однією з умов лібералізації візового режиму з ЄС.



Поява Нацагентства з виявлення та менеджменту активів частково навела лад, про що йтиметься далі. Водночас, корупційні скандали довкола арештованого майна мають місце і досі. Деякі з них підсвітили суттєві проблеми у сфері управління активами. Шанси їх виправити є. Але чи є бажання ними скористатися?