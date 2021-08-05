АРМА: Управляє мільярдами, втрачає сотні мільйонів. Що не так зі скандальним агентством

У 2017 році почав роботу перший керівник Нацагентства з питань виявлення активів Антон Янчук. З 2014 року він працював спочатку помічником, а потім заступником міністра юстиції Павла Петренка. Ярослав Юрчишин, який був одним з членів комісії з добору першого очільника АРМА, під час спілкування вказав, що Янчук мав переваги перед конкурентами: професійний досвід, участь у написанні профільного закону. Перед ним стояли задачі побудувати з нуля всю інституцію (“вибити” приміщення, набрати працівників тощо).
Команда Янчука запустила нацагентство і попри відсутність досвіду та деколи чітко прописаних процедур демонструвала результати стосовно окремих активів. Наприклад, у березні 2018 року, за клопотанням НАБУ та САП, АРМА було передано 185 млн грн
. За кілька місяців, коли апеляційний суд зняв арешт, агентство повернуло власнику не тільки арештовані гроші, а й майже 5 млн грн відсотків. Це слугувало прикладом ефективного управління арештованим майном.
Разом з тим, одразу три співрозмовники LIGA.net зазначають, що тодішня робота нацагентства з переданим йому майном повністю залежала від окремих співробітників органу та, м’яко кажучи, не завжди була орієнтована на ефективне управління.
Найбільш актуальна проблема – процедура добору
управителів. Вона була суб’єктивною (адже враховували досвід управителя, штат працівників, репутацію конкурсанта) та непрозорою (без прямої трансляції засідань комітету та оприлюднення протоколів).
Як наслідок – непоодинокі випадки, коли окремі управителі, словами працівника АРМА, штучно завищували витрати з утримання активів і відповідно – менше віддавали в бюджет.
Ба більше. Деякі управителі, на думку правоохоронців, вдавалися до тих самих злочинів, що й фігуранти у кримінальних провадженнях, у межах яких були заарештовані ввірені їм активи. Ось показовий приклад. У серпні 2018 року ТЕЦ у Львівський області були арештовані та передані до АРМА, через заволодіння 300 млн куб. м природного газу та завдання збитків Нафтогазу України на суму понад 1,4 млрд грн
. Натомість наступного року вибраний АРМА управитель для цих ТЕЦ, на думку правоохоронців, аналогічним способом зміг завдати приблизно 370 млн грн збитків
.