Імперія Бубки. Як влаштований Національний олімпійський комітет України

Національний олімпійський комітет був створений 22 грудня 1990 року. Здобуття незалежності дало підстави претендувати на участь в Олімпіаді-1992. У той час зимові і літні Ігри ще відбувалися в один рік. Але що взимку в Альбервіллі, що влітку в Барселоні української команди не було. Першу місію щодо забезпечення участі країни в Олімпійських іграх тодішнє керівництво НОК на чолі з Валерієм Борзовим провалило. Чиновники не проявили наполегливості, яка ґарантувала участь у барселонських Іграх представникам Литви, Латвії та Естонії, а також Хорватії, яка перебувала у стані війни Югославією.
Наші спортсмени виступали під нейтральним стягом так званої Об’єднаної команди, разом із представниками ще 12 республік колишнього СРСР.
“Країнам Балтії було простіше, бо до того, як опинитися в складі СССР, вони вже виступали на Олімпіадах, – поясняє LIGA.net Валерій Борзов. – З отриманням незалежності на початку 90-х вони відновили свої Національні олімпійські комітети. Ми цей шлях розпочали з нуля”. За його словами, після визнання незалежності світовою спільнотою Україна отримала юридичне підґрунтя для участі в Олімпійських іграх. Однак треба було зважати і на інтереси Міжнародного олімпійського комітету. Спонтанна поява усіх республік СРСР у незалежному статусі на Іграх-1992 зруйнувала б програму змагань. Для збільшення кількості учасників не було ні матеріальних ресурсів, ні належної інфраструктури.
Україні запропонували компроміс – виступати в лавах об’єднаної команди під олімпійським стягом, але з дозволом використовувати символи незалежних держав під час нагородження. “То був перехідний етап, який дав змогу в 1993 році отримати НОКу України юридичне визнання Міжнародним олімпійським комітетом. Так, не приховую, політика тоді свою роль відіграла, але ми мусили піти на компроміс”, - пояснює Борзов.
Вперше у статусі незалежної команди Україна виступила на (зимовій) Олімпіаді в Ліллегаммері-1994. Першу нагороду – бронзу в спринтерській гонці – тоді здобула біатлоністка Валентина Цербе, а першою олімпійською чемпіонкою стала 16-річна фігуристка Оксана Баюл
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Перша літня Олімпіада в Атланті-1996 стала найуспішнішою в українській історії. Тоді наша команда завдяки кадровим ресурсам, зрощеним ще у СРСР і двом мільйонам доларів, що зібрала для спортсменів діаспора в США і Канаді, здобула дев’ять золотих і 14 інших нагород та посіла дев’яте місце в медальному заліку.
Розподіл еміґрантських коштів потім викликав чимало підозр та звинувачень на адресу пана Борзова, який очолював НОК.
“Ці кошти були на рахунках у США і Канаді, – стверджує Борзов – Ми до цих грошей мали стосунок лише змістовний. Тобто діаспора проводила за нашими заявками проплати усіх потреб. Після того, як знайшлися добродії, які написали в українській пресі, що ми покрали гроші діаспори, відбулася перевірка відповідних органів. І з’ясувалося, що всі до копійки кошти були витрачені за призначенням”.
Так чи інакше, невдовзі після Олімпіади в Атланті Борзов втратив посаду. Агітувати за його наступника Івана Федоренка на звітно-виборну конференцію НОК прийшла особисто тодішня міністерка молоді і спорту Валентина Довженко. Рішення про зміну олімпійської влади тоді вважали політичним, хоча формально втручання держави в справи Національного олімпійського комітету суперечить принципам Олімпійської хартії та теоретично могло загрожувати Україні неприємностями. Проте Борзов триматися за крісло не став.
Генерал-майор МВС Федоренко, який очолював НОК України у 1998-2002 роках, теж залишався в керівному складі НОК понад десятиліття й після відставки з керівної посади. Іван Никифорович був креатурою Суркіса-Медведчука. На це з-поміж іншого вказує і такий факт: 2007-го, коли Україна отримала право проводити футбольне Євро-2012, Федоренко очолив виконавчу дирекцію з проведення турніру при Федерації футболу України, очолюваній Григорієм Суркісом.
З посади президента НОК він пішов у 2002-му, мовчки поступившись місцем тодішньому прем’єр-міністрові України Вікторові Януковичу. Очоливши НОК, прем’єр посприяв, щоб протягом 2003-2004 років на підготовку українських олімпійців до Ігор-2004 в Афінах були витрачені безпрецедентні для того часу 227,9 млн гривень (близько $43 млн). І то без урахування необлікованих коштів, які, вочевидь, надходили з інших джерел – від шахт і заводів, про які Янукович говорив
у своєму першому в статусі президента НОК інтерв’ю наприкінці 2002 року.