А тепер не дихайте. Як довкілля вбиває українців під наглядом держави

У Андрія Мальованого 11 позаштатних радників, які входять у консультаційну дорадчу раду.Принцип добору кадрів голова ДЕІ пояснює так: “Звертався до людей, яких вже знав і у компетентності яких був впевнений. Не всі погоджувалися йти радниками. Хтось приходив і сам казав: "Я готовий допомогти, консультувати по ось такому напрямі. Мені за це нічого не потрібно. Я отримую за це плюсик в карму. Кожного, кого я запросив у команду, я перевіряю, бо є репутаційні ризики. Я представляю радника, а радник – мене. Тому мені важливо, щоб репутація радника була бездоганною”.Зазвичай біографію людей, які починають працювати в держоргані, вивчає штатний відділ внутрішньої безпеки. Але в Держекоінспекції такого відділу немає. Тому у голови ДЕІ з’явився радник, який відповідає виключно за безпекові питання – діючий офіцер Служби безпеки УкраїниДеталі процесу залучення цього радника очільник ДЕІ не розповідає, мовляв, “це ж спецслужба, зрозумійте мене правильно”. Та й сам Герасименко із LIGA.net спілкуватися відмовився.Після спілкування із більшістю радників Андрія Мальованого, стало зрозуміло, що їхня основна мотивація роботи на громадських засадах (безоплатно) – підвищити свій статус, отримати новий досвід та рядок у резюме.Наприклад,уже двадцять років працює в земельній сфері – від рядового спеціаліста до начальника управління Держгеокадастру Київської області. А от радником керівника центрального органу виконавчої влади став вперше. Його профіль – питання охорони земельних ресурсів. На це він витрачає кілька годин на тиждень.“Коли постійно працюєш у земельній сфері, то заточений на конкретні завдання. А тут я отримую новий досвід: дивлюся з погляду охорони земель і екології”, – відповідає Ігор Богомаз на запитання LIGA.net про те, чому він згоден безоплатно витрачати час на роботу радника.“Питання засмічення земельних ділянок – дуже складне. Щоб ефективно нарахувати та стягнути збитки щодо конкретного об'єкта, потрібне знання земельного законодавства, – пояснює Мальований потребу у призначенні такого радника. – Останній кейс: забруднення у Києві на вулиці Пухівській, де ми знайшли велику кількість відпрацьованих автомобільних шин. Потрібно було виміряти площу забруднення, щоб нормативно нарахувати збитки – вони склали кілька мільйонів гривень. Він (Богомаз) консультував з технічних питань штатних інспекторів ДЕІ”.За порадами адміністративного характеру голова Держекоінспекції звертається до свого ексколеги. Вони разом працювали у київській екоінспекції. “[Раніше] він працював у ДЕІ на керівній посаді, знає нюанси роботи екоінспекторів, складнощі та як їх вирішувати”.Ще один вузькопрофільний радник –. Він сам запропонував Мальованому свої послуги.“Прийшов у кабінет і сказав: "хочу допомагати", – пригадує голова ДЕІ. – Подивився резюме: він – одесит, є досвід з питань морського напряму, у правовій і нормативний діяльності з питань забруднення морських акваторій. А у нас чинна методика була ухвалена аж 1994 року. Звичайно, мені потрібна людина, яка орієнтуватиме, як реформувати цей напрям”.Зараз Маслов допомагає Мальованому розібратися у тонкощах Морського протоколу та питань державного нагляду і контролю з питань забруднення морів. І саме цей радник допомагав розробляти нову методику нарахування збитків, завданих під час забруднення акваторії морів.Голова Держекоінспекції каже, що інколи шукати радника із профільного питання підштовхує скандал або складна ситуація. Наприклад, коли стало відомо про забруднення пестицидами заповідника Асканія Нова (через недолуге використання речовин проти шкідників загинуло багато червонокнижних тварин), у Мальованого з’явився радник з питань контролю за використанням пестицидів та агрохімікатів. Зараз радник займається бізнесом, але в його резюме є керівні посади в головному управлінні Держгеокадастру у Житомирській області, департаменті екологічного контролю Держекоінспекції, асоціації “Експерти з оцінки впливу на довкілля“.“Ми зараз напрацьовуємо законопроєкт про те, які концентрації речовин (міндобрив, пестицидів, якими обробляють поля від шкідників) використовують аграрні підприємства. У мене не було досвіду роботи з полями та сільськогосподарськими підприємствами, – розповідає голова ДЕІ. – А в Глушаниці є досвід роботи в громадських організаціях, які спеціалізуються на захисті довкілля від використання пестицидів та агрохімікатів. Він допомагає інформацією про агровиробників, з інсайдами про зберігання агрохімікатів. Це допомагає зрозуміти, на що звертати увагу під час перевірок таких підприємств”.Для покращення іміджу інспекції, Мальований залучив, фахову журналістку та маркетологиню. Окрім ЗМІ, вона працювала прессекретаркою депутата Київради, голови екологічної комісії, Костянтина Ялового, очолювала департамент зв'язків із громадськістю у Державній реєстраційній службі.На її новій посаді Мальований поставив перед Болотнєвою ключове завдання: донести до зовнішнього світу головну тезу: “Держекоінспекція – у процесі реформування, а корупційні схеми потроху зникають через нові інструменти”.