Реформа, яку не чекали. Як на ринку деревини з’явився тимчасовий монополіст

Словами Каневської, зміни законодавства не містять норми, які б змушували лісгоспи торгувати лише через товарні біржі.
Представник однієї з товарних бірж, яка також подала документи на отримання ліцензії від НКЦПФР, на умовах анонімності розповів LIGA.net, що майже до останньої миті закон 738-IV був під питанням. Його словами, у червні Нацкомісія звернулась до комітету з питань фінансів та податкової політики Верховної Ради про відтермінування закону до 1 січня 2022 року. Втім, через кілька днів в парламент надійшов ще один лист від НКЦПФР, в якому зазначалося про відсутність підстав для відтермінування.
“Президенту сподобалася ідея, що старт другого рівня накопичувальної пенсійної системи, що є пріоритетом для влади, неможливий без дієвого фондового ринку, а для формування фондового ринку потрібно розбудувати фондову та товарну біржову торгівлю”, – пояснює ситуацію співрозмовник LIGA.net, який брав участь у реформуванні лісової галузі. Ідею про одночасний запуск другого рівня накопичувальної системи і фондового ринку всередині червня озвучив
голова Уряду Денис Шмигаль. Нагадаємо, головою НКЦПФР є Руслан Магомедов, який до цього працював радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Згідно з інформацією, яку надала LIGA.net Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 30 вересня ліцензію отримала інша товарна біржа – Українська універсальна біржа (станом на початок жовтня, не розпочала роботу з деревиною). Варто зазначити, що засновник Української енергетичної біржі (Олексій Дубовський) та засновник Української універсальної біржі (Олександр Маковий) – добрі знайомі. Вони є партнерами у компанії “Тек-Трансгруп” та у громадській організації “Український правовий союз”.
Рішення НКЦПФР щодо надання ліцензії наразі очікують ще три біржі. Зі слів народної депутатки Ольги Василевської, восени на одному з засідань комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики запитали у присутнього там голови НКЦПФР Руслана Магомедова про причини кволого процесу видавання ліцензій конкурентам Української енергетичної біржі. У відповідь голова Нацкомісії зазначив, що за його прогнозами, ще три компанії зможуть отримати ліцензії. Мовляв, “більше не треба”.